Curso Gratuito de Liderança e Gestão de Conflitos Abre Inscrições em Foz do Iguaçu

Profissionais que buscam aprimorar suas habilidades de gestão de equipes e comunicação já podem garantir vaga em uma nova capacitação na fronteira. O Instituto de Capacitação em Hotelaria, Gastronomia e Turismo (IHGT) está com inscrições abertas para o curso gratuito de Liderança, Convivência e Gestão de Conflitos.

A formação é voltada para quem deseja desenvolver uma postura estratégica no ambiente de trabalho. O objetivo principal é fortalecer as relações em equipe e qualificar a atuação profissional no mercado atual.

Estrutura e Metodologia do Curso

Com uma carga horária total de nove horas, os encontros presenciais ocorrerão nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2026, sempre das 18h30 às 21h30

CURSO DE LIDERANÇA, CONVIVÊNCIA E GESTÃO DE CONFLITOS

. As aulas serão realizadas na sede do IHGT, localizada no bairro Monjolo, em Foz do Iguaçu

CURSO DE LIDERANÇA, CONVIVÊNCIA E GESTÃO DE CONFLITOS

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A metodologia foge do modelo tradicional. Os participantes terão acesso a dinâmicas interativas, estudos de caso e reflexões em grupo. Essa abordagem prática garante que o conteúdo seja facilmente aplicado nas demandas reais do dia a dia corporativo.

Principais Temas Abordados

A capacitação parte do princípio de que liderar vai muito além de ocupar um cargo formal. Durante os três dias de evento, o conteúdo será dividido em eixos estratégicos:

Desenvolvimento de Liderança: Diferenças entre chefiar e liderar, condução de equipes com empatia e tomada de decisão em cenários desafiadores.

Diferenças entre chefiar e liderar, condução de equipes com empatia e tomada de decisão em cenários desafiadores. Mediação de Conflitos: Identificação de tensões no ambiente corporativo, escuta qualificada e construção de relações colaborativas.

Identificação de tensões no ambiente corporativo, escuta qualificada e construção de relações colaborativas. Inteligência Emocional: Reflexões sobre comportamento, imagem profissional e atitudes que inspiram credibilidade.

Sobre a Instrutora

As aulas serão conduzidas por Sandra Finkler, profissional com ampla trajetória nas áreas de gestão, planejamento e educação

CURSO DE LIDERANÇA, CONVIVÊNCIA E GESTÃO DE CONFLITOS

. Mestre em Ciências Ambientais e graduada em Turismo, ela possui especializações em gestão pública e de pessoas.

Sua experiência inclui a liderança em entidades ligadas ao desenvolvimento regional, agregando uma visão prática e atualizada ao curso.

Como Garantir sua Vaga

A iniciativa é viabilizada por meio de parceria pública, através do Termo de Fomento 161/2025 com a PMFI e SMTU. A expectativa do instituto é reunir profissionais de diversas áreas interessados em promover ambientes de trabalho mais saudáveis e eficientes.

As vagas são limitadas e os interessados devem preencher o formulário online de inscrição. Para dúvidas ou informações adicionais, o atendimento é feito pelo telefone (45) 98801-1856.

Resumo do Serviço

Evento: Curso Liderança, Convivência e Gestão de Conflitos Datas: 11, 12 e 13 de maio de 2026 Horário: 18h30 às 21h30 Local: Rua Cecília Meireles, 637 B, Monjolo, Foz do Iguaçu Inscrições: https://forms.gle/ZnsngNAxKEdtYoqs5 Custo: Gratuito