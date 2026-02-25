CVV Foz do Iguaçu abre inscrições para curso gratuito de novos voluntários

O Centro de Valorização da Vida (CVV) está recrutando novos voluntários em Foz do Iguaçu. A organização, que oferece apoio emocional gratuito e sigiloso, realizará um curso de formação gratuito nos dias 7 e 8 de março de 2026.

Com o tema “Ser solidário faz parte da nossa natureza”, a campanha busca pessoas dispostas a dedicar algumas horas por semana para escutar, acolher e oferecer suporte emocional a quem precisa, por telefone, chat ou e-mail.

Como se tornar um voluntário

O curso de capacitação para novos voluntários será realizado no Hotel Foz do Iguaçu, localizado na Avenida Brasil, 97. As atividades começam às 9h da manhã em ambos os dias.

A formação é totalmente gratuita e não exige conhecimento prévio em psicologia ou saúde mental. O CVV valoriza a disposição para escutar sem julgamentos, o compromisso com o sigilo e a empatia como principais qualidades dos futuros voluntários.

Sobre o CVV

O CVV é uma das maiores e mais tradicionais organizações de apoio emocional do Brasil, atuando há décadas na prevenção do suicídio e no acolhimento de pessoas em momentos de crise, solidão, angústia ou sofrimento psicológico.

O serviço é 100% gratuito e oferecido por voluntários treinados, que trabalham sob total sigilo. O atendimento pode ser realizado pelo telefone 188 (24 horas por dia), além de chat e e-mail disponíveis no site oficial.

Serviço: Curso para Voluntários do CVV em Foz

O que: Curso gratuito de formação para novos voluntários do CVV

Curso gratuito de formação para novos voluntários do CVV Quando: 7 e 8 de março de 2026 (sábado e domingo)

7 e 8 de março de 2026 (sábado e domingo) Horário: A partir das 9h

A partir das 9h Local: Hotel Foz do Iguaçu – Av. Brasil, 97

Hotel Foz do Iguaçu – Av. Brasil, 97 Inscrições e Informações: cvv.org.br/seja-voluntario

Interessados em participar do curso ou saber mais sobre o trabalho voluntário podem obter todas as informações no site oficial do CVV ou acompanhar a organização pelas redes sociais @cvvoficial.