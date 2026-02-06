Deoclecio Duarte reafirma pré-candidatura pelo PL e aposta em força regional

Empresário destaca viabilidade eleitoral e fortalecimento político de Foz do Iguaçu

Em entrevista ao programa Contraponto, da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, o empresário e comunicador Deoclecio Duarte reafirmou sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PL e enfatizou a confiança do partido na viabilidade eleitoral do projeto.

De acordo com Deoclecio, a executiva estadual do PL trabalha com a projeção de eleição para deputado estadual com até 25 mil votos. A estratégia do pré-candidato é conquistar cerca de metade dessa votação em Foz do Iguaçu e o restante em municípios das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.

“Não sou político profissional”: foco em melhorar a vida das pessoas

Deoclecio destacou que não é político de carreira e que não depende da política para viver. Segundo ele, a pré-candidatura nasce do desejo de contribuir com o desenvolvimento regional e ampliar a representatividade de Foz do Iguaçu na Assembleia Legislativa.

“O que me motiva é contribuir para melhorar a vida das pessoas e ampliar a força política de Foz do Iguaçu em Curitiba”, afirmou.

Com mais de 20 anos de atuação no PL — desde o período em que a sigla ainda era PR —, o empresário ressaltou que o projeto está sendo construído com diálogo e participação regional, envolvendo lideranças de diferentes municípios.

Aliança com Fernando Giacobo e articulação regional

O pré-candidato confirmou que fará dobrada em dezenas de municípios com o deputado federal e presidente estadual do PL, Fernando Giacobo. A parceria é vista como estratégica para consolidar o nome de Deoclecio nas bases eleitorais do Oeste e Sudoeste do Paraná.

Visão estratégica para Foz do Iguaçu e a Tríplice Fronteira

Durante a entrevista, Deoclecio defendeu uma visão estratégica de longo prazo para Foz do Iguaçu, considerando o papel da cidade na Tríplice Fronteira e sua influência sobre os municípios do entorno.

“Quero debater Foz do Iguaçu como uma cidade de 1 milhão de habitantes, considerando seu impacto econômico e social nos municípios do entorno”, declarou.

Compromisso com o governo do Estado e diálogo com lideranças

Deoclecio afirmou ainda que o PL mantém compromisso político com o governador Ratinho Junior e deve caminhar unido no processo sucessório estadual.

Segundo ele, a pré-campanha tem recebido apoios importantes e mantido diálogo constante com lideranças de diversos segmentos e com a sociedade organizada.

“Estamos recebendo apoios importantes e dialogando com lideranças dos mais importantes segmentos e com a sociedade organizada na construção do nosso plano de trabalho para o futuro mandato”, concluiu.