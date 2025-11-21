Deoclecio Duarte retorna ao PL e se coloca como pré-candidato a deputado estadual

Com a meta de fortalecer a representação de Foz do Iguaçu na Assembleia Legislativa do Paraná, o empresário Deoclecio Duarte oficializa nesta sexta-feira (21) seu retorno ao Partido Liberal (PL). O ato de refiliação está marcado para as 19h30, no Hotel Golden Park Internacional, e deve reunir lideranças estaduais e regionais.

Retorno após trajetória de mais de duas décadas no PL

Deoclecio atuou por mais de 21 anos no PL — ainda na época em que a sigla era conhecida como Partido da República (PR). Em 2024, deixou o partido após mudanças internas na direção municipal e migrou para o Avante, onde disputou a eleição como vice-prefeito, conquistando mais de 16 mil votos.

Agora, de volta ao PL por convite direto da direção estadual, o empresário considera este um passo decisivo rumo ao projeto que deve confirmar sua pré-candidatura a deputado estadual.

Presenças confirmadas e articulação política

O evento contará com figuras importantes da sigla, como:

Fernando Giacobo , deputado federal e presidente estadual do PL;

Filipe Barros , deputado federal e pré-candidato ao Senado;

Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e diversas lideranças do Oeste e Sudoeste do Paraná.

A direção estadual considera que Deoclecio tem alto potencial eleitoral, especialmente nas regiões Oeste e Sudoeste, onde deve concentrar parte significativa de sua base.

Estratégia eleitoral: metade dos votos em Foz

De acordo com projeções internas do PL, é possível conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa com cerca de 25 mil votos. O plano para Deoclecio prevê:

50% dos votos em Foz do Iguaçu ;

O restante distribuído entre municípios do Oeste e Sudoeste.

A articulação também mira alinhamento com o grupo político do governador Ratinho Junior (PSD), que deve definir em breve o nome apoiado para a disputa ao Governo do Estado.

“Foz tem condições de eleger três deputados estaduais, mas hoje só tem um. Precisamos ampliar, a exemplo de Cascavel, que elegeu quatro”, ressaltou o empresário.

Perfil empresarial

Deoclecio Duarte é CEO do Grupo Duma, composto por três empresas que, juntas, geram mais de 200 empregos diretos e 300 indiretos. Uma das empresas atuou por 15 anos na Itaipu Binacional e há uma década presta serviços ao Porto de Paranaguá.