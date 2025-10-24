Destaque para Itaipu Binacional no primeiro dia do Festival

Na quarta-feira (22/10/2025), a Itaipu Binacional marcou presença de forma expressiva no primeiro dia da edição de 2025 do Festival Iguassu Inova, sediado no Itaipu Parquetec, em Foz do Iguaçu (PR). Jornal Correio do Povo+2GDia Noticias+2

A instituição, por meio de sua diretoria e representantes, assumiu papel-chave nos painéis de abertura e nas mesas de debate, reforçando sua atuação como articuladora entre ciência, tecnologia, inovação e o desenvolvimento regional. itaipu.gov.br+1

Abertura oficial e principais participações

A cerimônia teve início com discursos às definições do festival: conectar diferentes ambientes — universidades, empresas, pesquisadores — em busca de transformar realidades por meio da inovação. Itaipu Parquetec+1

Representando a Itaipu Binacional, estiveram presentes diretores como Carlos Carboni (Coordenação), Renato Sacramento (Técnico Executivo), André Pepitone (Financeiro Executivo) e Luiz Fernando Delazari (Jurídico). Jornal Correio do Povo+1

Carlos Carboni, em seu pronunciamento, enfatizou o papel da empresa — por meio da própria Itaipu e do Parquetec — como “motor de inovação na região de influência”, com apoio a pesquisa, inovação científica e conexão entre pesquisa e sociedade. Jornal Correio do Povo

Temáticas centrais e painéis com impacto

Um dos painéis centrais abordou o programa “Itaipu Mais que Energia” e sua importância para o desenvolvimento regional — particularmente no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. Jornal Correio do Povo+1

Outra mesa tratou da transição energética, com Renato Sacramento defendendo que “a transição energética é um processo coletivo e que todas as partes devem contribuir de forma significativa”. Jornal Correio do Povo

Na área de governança, Luiz Fernando Delazari falou sobre “Como a governança e a segurança jurídica têm movido a inovação na Itaipu Binacional”, destacando a estrutura bilateral da empresa e o modelo robusto de atuação. Jornal Correio do Povo

Conexão com ciência, universidades e turismo

O festival também reforçou a integração entre academia e setor produtivo: Carboni destacou que “a ciência está a serviço das pessoas. A inovação é quando você tem uma grande ideia, você testa e prova que é possível colocá-la em prática”. Jornal Correio do Povo

Além disso, uma das sessões teve foco em “Turismo Regenerativo e Circular – novos modelos para gerar impacto positivo”. Esse tema reforça o vínculo entre o território de Foz do Iguaçu e as novas fronteiras da economia criativa e sustentável. Jornal Correio do Povo

Relevância para a região de Foz do Iguaçu

Para o município de Foz do Iguaçu, o destaque da Itaipu Binacional no evento representa um reforço importante no posicionamento da cidade como polo de inovação, ciência e turismo com impacto social. O ecossistema de Foz já reúne grandes infraestruturas — como a usina e o parque tecnológico — e eventos dessa natureza consolidam a vocação local para iniciativas de vanguarda.

Para o Portal Iguaçu, que trata da cidade e região, é uma excelente oportunidade para destacar como a energia, a inovação, o turismo e a tecnologia se integram e geram valor para a comunidade e para empreendedores locais.

Conclusão

O primeiro dia do Festival Iguassu Inova elevou a visibilidade da Itaipu Binacional como força transformadora — não só na geração de energia, mas também no fomento à inovação, à ciência e ao desenvolvimento sustentável. A presença institucional, os painéis temáticos e a sinergia com universidades e empresas reforçam que a empresa segue atuando como um elo entre pesquisa, mercado e sociedade, especialmente no contexto da fronteira Tríplice.

Para quem atua em Foz do Iguaçu — seja no turismo, no e-commerce regional, no ecossistema de startups ou nas iniciativas de impacto social — esse evento representa uma janela estratégica para conectar projetos, captar ideias e visibilizar propostas de inovação sob o guarda-chuva de “mais que energia”.