Diocese de Foz institui o Santuário Nossa Senhora Aparecida em Itaipulândia

Missa solene marca a criação do primeiro santuário da Diocese de Foz do Iguaçu e o lançamento da pedra fundamental do novo templo ao lado do Monumento da Santa

Milhares de fiéis participaram, na tarde do último sábado (12 de outubro), da celebração que instituiu oficialmente o Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Itaipulândia — o primeiro santuário da Diocese de Foz do Iguaçu.

A missa solene, presidida pelo Bispo Dom Sergio de Deus Borges, marcou também o lançamento da pedra fundamental para o início das obras do novo templo, que será construído ao lado do Monumento de Nossa Senhora Aparecida, um dos símbolos religiosos mais imponentes do Oeste do Paraná.

✨ Um lugar de acolhimento e fé

Durante a homilia, Dom Sergio destacou o papel espiritual do novo santuário como espaço de cura e restauração da alma:

“Nós chegamos aqui quebrados e, diante da Mãe de Deus, somos curados. Este é um lugar bonito, onde somos acolhidos e restaurados”, afirmou o Bispo.

O monumento de 26 metros de altura, inaugurado em 2000, atrai anualmente milhares de devotos que peregrinam até o local para pagar promessas e agradecer graças alcançadas. Agora, o espaço é oficialmente elevado à condição de Santuário Diocesano, tornando-se um dos principais polos do turismo religioso da região.

🕍 Novo templo: símbolo de fé e arte sacra

O projeto arquitetônico da nova igreja foi concebido em formato de cruz grega, com os quatro lados simétricos — símbolo da universalidade da fé cristã.

O templo terá capacidade para 2.800 pessoas sentadas, além de praça de alimentação, auditório e espaços complementares, totalizando cerca de 9 mil m² de área construída.

Um arquiteto sacro acompanha o desenvolvimento do projeto, assegurando que o santuário preserve a tradição e estética de dois mil anos de arte e história do Cristianismo.

Para o Padre Ademar Oliveira, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, o momento representa a realização de um sonho coletivo:

“Essa imagem retrata a história local. São 25 anos de orações e, agora, começamos uma nova etapa de fé e esperança.”

🕊️ Celebração histórica e união da comunidade

A missa foi acompanhada por autoridades políticas estaduais e municipais, padres da Diocese, diáconos, seminaristas e centenas de famílias.

Após nove dias de orações, a celebração encerrou as festividades da Padroeira do Brasil e simbolizou o início de um novo capítulo para Itaipulândia e toda a Diocese.

Ao final, o Bispo, padres e autoridades depositaram cartas e intenções em uma caixa do tempo, que será enterrada nas fundações da obra e aberta no futuro. Também foi realizada a bênção da pedra fundamental e do terreno que abrigará o santuário.

💬 Apoio da comunidade e das autoridades

Dom Sergio lembrou que o pedido de elevação do Monumento a Santuário nasceu do anseio da comunidade local, com apoio da Prefeitura de Itaipulândia e do Governo do Estado do Paraná.

Para Eliseu Rocha, coordenador do Comitê de Turismo Religioso da Secretaria de Turismo do Estado, o momento é um marco histórico:

“O Santuário não só traz a bênção, mas transforma vidas por meio do turismo religioso. É uma parceria entre o Estado e a Igreja pela cultura do encontro e da paz.”

O vice-prefeito de Itaipulândia, Adolfo Preis, reforçou o compromisso do poder público:

“Assim como o povo se une para construir a igreja, nós também iremos apoiar a obra e as melhorias de acesso, para receber ainda mais visitantes.”

Representando o Conselho de Assuntos Econômicos e Pastoral da Paróquia, Gabriela Marchioro agradeceu:

“Este projeto grandioso nasce para melhor acolher os devotos e romeiros. Obrigado a todos que tornaram este sonh o possível.”

A ex-prefeita Cleide Prates emocionou-se ao relembrar o percurso de fé da comunidade:

“Hoje encerramos uma etapa e iniciamos outra. Com cada tijolinho e com o esforço de todos, este templo se tornará realidade.”

📍 Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Itaipulândia

Com a instituição oficial do Santuário, Itaipulândia se consolida como um dos principais destinos de turismo religioso do Paraná, fortalecendo o elo entre fé, cultura e desenvolvimento regional.