Diretora da ONU visita obras do novo campus da UNILA em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu recebeu, na primeira semana de dezembro, uma visita estratégica para o futuro da educação e da infraestrutura na região. Dalila Gonçalves, diretora regional para a América Latina e o Caribe do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), esteve na cidade para acompanhar de perto o andamento das obras do novo campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).
Esta foi a primeira visita oficial de Dalila ao Brasil desde que assumiu o cargo em outubro. A presença da diretora reforça a importância da parceria entre a ONU, a Itaipu Binacional e a UNILA para a conclusão de um dos projetos arquitetônicos mais emblemáticos da fronteira.
O papel do UNOPS na retomada das obras
O UNOPS é conhecido globalmente por sua capacidade de execução. Segundo Dalila Gonçalves, o organismo é “quem faz as coisas acontecerem” dentro do sistema das Nações Unidas. No caso da UNILA, o escritório é responsável pelo gerenciamento da finalização das obras, que contam com financiamento da Itaipu Binacional.
A retomada dessa construção não é apenas uma questão de engenharia, mas de impacto social. “A infraestrutura é uma forma de facilitar o acesso à educação e ao desenvolvimento. Se ajudamos a formar jovens com mais qualidade, estamos contribuindo também para que o mercado de trabalho esteja cada vez mais bem capacitado”, destacou a diretora durante a visita ao canteiro de obras.
Infraestrutura e a Agenda 2030
Além de Foz do Iguaçu, a agenda da diretora incluiu reuniões em Brasília com representantes do governo brasileiro e instituições financeiras internacionais, como o BID e o Banco Mundial. O foco central das discussões foi o papel da infraestrutura no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Dalila ressaltou um dado impressionante: 92% das metas da Agenda 2030 são influenciadas diretamente pela qualidade da infraestrutura. Isso torna a atuação do UNOPS estratégica não apenas para a educação, mas para o desenvolvimento sustentável como um todo.
Foco em prevenção de desastres e resiliência
Outro ponto alto da missão foi a discussão sobre mudanças climáticas. O UNOPS tem atuado fortemente no Brasil em projetos de recuperação e prevenção de desastres. Atualmente, cerca de 41% da carteira de projetos da organização no país envolvem componentes climáticos.
Exemplos recentes incluem:
- Apoio ao Ministério da Saúde na recuperação da rede pública no Rio Grande do Sul após as enchentes de maio de 2024.
- Suporte ao Ministério das Cidades na criação de Planos Municipais de Redução de Riscos para 120 municípios.
Recentemente, a organização lançou um guia com ferramentas para o planejamento de infraestruturas resilientes, visando preparar as cidades para os desafios climáticos do futuro.
A visita de Dalila Gonçalves a Foz do Iguaçu simboliza um passo firme para a conclusão do campus da UNILA, consolidando a cidade como um polo universitário de integração internacional e demonstrando a força das parcerias globais no desenvolvimento local.