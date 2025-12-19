Diretora da ONU visita obras do novo campus da UNILA em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu recebeu, na primeira semana de dezembro, uma visita estratégica para o futuro da educação e da infraestrutura na região. Dalila Gonçalves, diretora regional para a América Latina e o Caribe do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), esteve na cidade para acompanhar de perto o andamento das obras do novo campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

Esta foi a primeira visita oficial de Dalila ao Brasil desde que assumiu o cargo em outubro. A presença da diretora reforça a importância da parceria entre a ONU, a Itaipu Binacional e a UNILA para a conclusão de um dos projetos arquitetônicos mais emblemáticos da fronteira.

O papel do UNOPS na retomada das obras

O UNOPS é conhecido globalmente por sua capacidade de execução. Segundo Dalila Gonçalves, o organismo é “quem faz as coisas acontecerem” dentro do sistema das Nações Unidas. No caso da UNILA, o escritório é responsável pelo gerenciamento da finalização das obras, que contam com financiamento da Itaipu Binacional.

A retomada dessa construção não é apenas uma questão de engenharia, mas de impacto social. “A infraestrutura é uma forma de facilitar o acesso à educação e ao desenvolvimento. Se ajudamos a formar jovens com mais qualidade, estamos contribuindo também para que o mercado de trabalho esteja cada vez mais bem capacitado”, destacou a diretora durante a visita ao canteiro de obras.

Infraestrutura e a Agenda 2030

Além de Foz do Iguaçu, a agenda da diretora incluiu reuniões em Brasília com representantes do governo brasileiro e instituições financeiras internacionais, como o BID e o Banco Mundial. O foco central das discussões foi o papel da infraestrutura no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Dalila ressaltou um dado impressionante: 92% das metas da Agenda 2030 são influenciadas diretamente pela qualidade da infraestrutura. Isso torna a atuação do UNOPS estratégica não apenas para a educação, mas para o desenvolvimento sustentável como um todo.

Foco em prevenção de desastres e resiliência

Outro ponto alto da missão foi a discussão sobre mudanças climáticas. O UNOPS tem atuado fortemente no Brasil em projetos de recuperação e prevenção de desastres. Atualmente, cerca de 41% da carteira de projetos da organização no país envolvem componentes climáticos.

Exemplos recentes incluem:

Apoio ao Ministério da Saúde na recuperação da rede pública no Rio Grande do Sul após as enchentes de maio de 2024.

Suporte ao Ministério das Cidades na criação de Planos Municipais de Redução de Riscos para 120 municípios.

Recentemente, a organização lançou um guia com ferramentas para o planejamento de infraestruturas resilientes, visando preparar as cidades para os desafios climáticos do futuro.

A visita de Dalila Gonçalves a Foz do Iguaçu simboliza um passo firme para a conclusão do campus da UNILA, consolidando a cidade como um polo universitário de integração internacional e demonstrando a força das parcerias globais no desenvolvimento local.