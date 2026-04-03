Edital 2026 do Programa Foz Fazendo Arte Entra em Vigor com Investimento Recorde de R$ 7 Milhões

O cenário cultural de Foz do Iguaçu ganha um reforço histórico neste ano. O novo edital de credenciamento do programa Foz Fazendo Arte para o ciclo de 2026 já está em fase de implementação, impulsionado por um investimento recorde de R$ 7 milhões.

A iniciativa busca democratizar o acesso à arte e valorizar os profissionais locais. Com a recente sanção da Lei Ordinária nº 5.458, o projeto deixou de ser apenas uma ação isolada e se consolidou como uma Política Municipal de Formação Artística e Cultural permanente

Lei Ordinária nº 5.458, de 06 de agosto de 2024 – SAPL .

Expansão para 40 Modalidades Artísticas

Para o biênio 2026-2028, a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu ampliou significativamente o escopo de atuação do programa

Projeto Foz Fazendo Arte inicia atividades gratuitas de 2026

. O novo chamamento público contemplará 40 linguagens artísticas, superando as 38 opções do edital anterior

Projeto Foz Fazendo Arte inicia atividades gratuitas de 2026 .

Entre as grandes novidades desta edição está a inclusão da área de produção cultural e teatral, abrindo portas para profissionais que atuam nos bastidores e na estruturação de eventos artísticos

Projeto Foz Fazendo Arte inicia atividades gratuitas de 2026

. O objetivo é oferecer uma formação completa para a comunidade, desde a iniciação até a compreensão da cadeia produtiva da cultura.

Valorização Financeira e Dobro de Vagas para Arte-Educadores

A gestão municipal confirmou uma excelente notícia para a classe artística: o novo edital prevê um reajuste de 10% a 15% no valor da hora-aula paga aos arte-educadores

Projeto Foz Fazendo Arte inicia atividades gratuitas de 2026

. No ciclo passado, os valores variavam entre R$ 54 e R$ 60, dependendo da formação do profissional

Projeto Foz Fazendo Arte inicia atividades gratuitas de 2026 .

Além do aumento na remuneração, a expectativa da coordenação é dobrar o número de profissionais contratados

Projeto Foz Fazendo Arte inicia atividades gratuitas de 2026

. Enquanto o edital anterior contou com cerca de 80 educadores ativos, a meta agora é habilitar uma equipe muito maior para suprir a demanda crescente nos bairros

Projeto Foz Fazendo Arte inicia atividades gratuitas de 2026 .

Os interessados em participar do credenciamento precisam atuar como Microempreendedor Individual (MEI) e manter todas as certidões negativas em dia, tanto na esfera municipal quanto estadual e federal

Projeto Foz Fazendo Arte inicia atividades gratuitas de 2026

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Descentralização: Cultura em Todos os Cantos da Cidade

O grande diferencial do Foz Fazendo Arte é a sua capilaridade. As oficinas gratuitas não ficam restritas aos prédios da Fundação Cultural. Elas acontecem de forma descentralizada em dezenas de espaços parceiros

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Através de acordos de cooperação técnica, as aulas são ministradas em colégios estaduais, centros de convivência, Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e equipamentos de outras secretarias, como Saúde e Assistência Social

Projeto Foz Fazendo Arte inicia atividades gratuitas de 2026 .

Essa rede de apoio garante que crianças, jovens, adultos e idosos de todas as regiões de Foz do Iguaçu tenham acesso contínuo à arte e ao patrimônio cultural

Lei Ordinária nº 5.458, de 06 de agosto de 2024 – SAPL + 1.