Educação 4.0: PTI-BR lança curso de Metodologias Ativas

O Parque Tecnológico Itaipu é uma Instituição de Ciência e Tecnologia e visa apoiar educadores no processo de ensino-aprendizagem; inscrições finalizam em 01 de maio.

Despertar o pensamento crítico é um desafio diário em sala de aula, ainda mais com tantas tecnologias e informações sendo recepcionadas ao mesmo tempo na cabeça do aluno. Assim, o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) chega para apoiar professores da rede pública e privada e demais interessados no tema, a promover habilidades colaborativas e cognitivas nos estudantes, por meio de novas formas de aprender.

Com expertise de mais de dez anos de seu Centro de Ciência e Educação, o PTI oferta o curso que vem para apoiar na resolução de problemas reais, deixando os alunos mais preparados para as competências exigidas pelo mercado de trabalho. No curso de “Metodologias Ativas: Educação 4.0”, será estudado: aspectos básicos das metodologias ativas; ensino por investigação; aprendizagem baseada em projetos; movimento maker e aprendizagem criativa.

As aulas serão assíncronas, ou seja, não há um dia e horário específico para serem realizadas, o aluno pode finalizar o curso em até quatro semanas. A carga horária contempla a leitura do material didático elaborado e a realização das atividades de aprendizagem ao final de cada unidade. Para isso o participante terá acesso ao curso por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem do PTI.

O curso contém 40 horas e é autoinstrucional. Para se inscrever no curso o aluno deverá acessar a página do evento que será criada no Sympla. A plataforma permite que o participante pague no cartão (em até 12x) ou boleto bancário; é possível emitir Nota Fiscal.

Com início marcado para 16 de maio, o curso finaliza em 12 de junho. Ao término de cada unidade o participante terá acesso a um questionário para verificar seu entendimento com relação aos conceitos que foram trabalhados. Essas atividades contemplam perguntas objetivas no formato de múltipla escolha, ou poderá exigir que o aluno seja capaz de aplicar, sintetizar ou avaliar os conhecimentos aprendidos, por meio de perguntas abertas.

Créditos: PTI-BR.