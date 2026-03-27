Empreendedora do Paraná Vence Prêmio Nacional de Inovação com Sorvete de Proteína de Frango

O estado do Paraná consolidou sua força no cenário tecnológico e empreendedor durante a 9ª edição do Prêmio Nacional de Inovação (PNI). O**Formulating the Structure**

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evento, realizado pelo Sebrae e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), premiou iniciativas que transformam conhecimento em soluções de impacto para a sociedade.

O grande destaque paranaense foi a pesquisadora e empreendedora Ana Maria da Silva, moradora de Marechal Cândido Rondon. Ela conquistou o primeiro lugar na categoria Pequenos Negócios e Recursos Renováveis com a empresa Nilo & By Lysis, graças ao desenvolvimento de um produto inédito: um sorvete à base de proteína de frango.

De Desafio Pessoal a Destaque Nacional

A inovação nasceu de uma necessidade familiar urgente. A filha de Ana Maria foi diagnosticada com câncer de mama gestacional e, devido ao tratamento, o sorvete era um dos poucos alimentos que conseguia consumir para amenizar as dores.

Buscando oferecer um alimento que fosse ao mesmo tempo reconfortante e nutritivo, a pesquisadora desenvolveu uma proteína hidrolisada altamente digestível e inclusiva. O produto atende perfeitamente a públicos com restrições alimentares severas, unindo ciência, propósito e impacto social.

Durante a cerimônia, a empreendedora dedicou o troféu a todas as mulheres pesquisadoras que enfrentam obstáculos diários para realizar seus sonhos e transformar a ciência brasileira.

Expansão de Portfólio e Apoio Estratégico

O que começou com uma base proteica de frango e arroz cresceu rapidamente. Hoje, a empresa ampliou seu catálogo e produz sopas, caldos, barrinhas de cereais, iogurtes e até queijos utilizando proteína de tilápia.

Esse crescimento contou com o suporte contínuo do Sebrae/PR. A pesquisadora recebe acompanhamento desde 2019, passando por programas de aceleração e produtividade. Para Augusto Stein, gerente regional do Sebrae/PR, a vitória traduz a força do empreendedorismo no Oeste do estado e reforça a importância de apoiar a pesquisa científica aplicada aos negócios.

Ecossistemas de Inovação Paranaenses em Alta

Além do sucesso individual, o Paraná brilhou na categoria Ecossistema. O estado levou prêmios com o Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro, vencedor no porte pequeno, e com o SRI do Sudoeste do Paraná, que venceu no porte médio.

Integração que Gera Resultados

O SRI Norte Pioneiro chegou à final pela terceira vez consecutiva. A região, formada por 29 municípios com menos de 50 mil habitantes, provou que a união de pequenas cidades gera escala e força econômica. Em dez anos, os municípios fundadores do ecossistema registraram um crescimento médio de mais de 23% no Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

Já no Sudoeste do Paraná, a vitória reflete duas décadas de construção coletiva. A articulação entre políticas públicas, instituições de ensino e parceiros locais criou uma cultura de inovação sólida, capaz de gerar novas oportunidades de negócios e reter talentos na região.

O sucesso dessas iniciativas também garantiu ao Paraná o direito de sediar o ELI Summit 2026. O evento, que é um dos maiores encontros nacionais de inovação e empreendedorismo, será realizado em Londrina.

O Impacto do Prêmio Nacional de Inovação

O anúncio dos vencedores ocorreu durante o 11º Congresso de Inovação da Indústria, em São Paulo. O evento reuniu lideranças empresariais, governamentais e instituições de ciência e tecnologia para debater o futuro do setor no Brasil.

Ricardo Alban, presidente da CNI, destacou aos finalistas que o reconhecimento é um combustível para a persistência. Ele ressaltou a importância de transformar tecnologia em práticas sustentáveis que melhorem a produtividade e atendam às demandas de diversos setores da economia.

Ao todo, o Paraná contou com seis finalistas nacionais entre os 59 selecionados, reafirmando sua posição como um dos principais polos de desenvolvimento tecnológico e apoio aos pequenos negócios no país.