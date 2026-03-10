Empresário iguaçuense debate cenário econômico e político com vice-governador

O empresário Deoclecio Duarte reuniu-se com o vice-governador do Paraná, Darci Piana, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, na última segunda-feira (9). O encontro teve como foco central o desenvolvimento econômico do Estado, o fortalecimento do empreendedorismo e o atual cenário político paranaense.

A reunião ganha relevância especial diante da possibilidade de Piana assumir o Governo do Estado nos próximos meses. A mudança ocorreria caso o atual governador, Ratinho Junior, deixe o cargo para se dedicar à disputa eleitoral de 2026.

Diálogo entre setor produtivo e poder público

Durante o encontro, Duarte e Piana discutiram o ambiente econômico estadual, as políticas públicas que têm impulsionado o crescimento e o planejamento estratégico para a próxima década, com ênfase no setor produtivo.

Deoclecio Duarte, empresário do setor produtivo e pré-candidato a deputado estadual pelo PL, ressaltou a importância do diálogo direto. “Quem empreende conhece de perto os desafios de gerar empregos, investir e fazer a economia girar. O diálogo entre o setor produtivo e o poder público é essencial para que esse desenvolvimento continue”, afirmou o empresário.

O vice-governador Darci Piana também possui trajetória sólida no setor empresarial. Antes de assumir o cargo, presidiu a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), uma das principais entidades representativas do Estado.

Nova rodada de conversas é prevista

As discussões avançaram a ponto de uma nova rodada de conversas ser pré-agendada para as próximas semanas. O encontro futuro poderá ocorrer em um contexto político ainda mais definido, possivelmente com Piana já à frente do Governo do Estado.

O encontro simboliza a busca por alinhamento entre a gestão pública e as demandas do setor que movimenta a economia, em um momento de potencial transição de liderança no Paraná.