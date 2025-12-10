Encanto de Natal: Coral da Itaipu apresenta concerto especial no Gramadão da Vila A

Uma noite de encantamento musical está marcada para esta quinta-feira (11), com o emocionante Concerto de Natal do Coral da Itaipu no Gramadão da Vila A. A apresentação faz parte da programação do Natal da Família – Itaipu Mais que Energia e começa às 19h.

Um repertório emocionante e cheio de novidades

O público poderá apreciar clássicos natalinos, músicas populares brasileiras, canções religiosas e peças inéditas para o grupo, como:

✨ Misa Criolla (em espanhol)

✨ versão em português de What a Wonderful World

✨ e a poderosa Deo dicamus gratias (em latim)

Quem se apresenta?

O Coral da Itaipu reúne cerca de 40 integrantes, entre colaboradores(as) e aposentados(as) da Itaipu, brasileiros e paraguaios. A apresentação terá acompanhamento do pianista Marcelo Correa, convidados especiais e regência da maestrina Valquiria Pommé.

Próximas apresentações em Foz do Iguaçu

Anote na agenda e viva mais momentos musicais neste mês de dezembro:

Catedral Nossa Senhora de Guadalupe – 14/12, após a missa das 19h30

Paróquia São João Batista – 17/12, após a missa das 19h

Mercado Público Barrageiro – 18/12, às 21h

Programação completa do Natal do Gramadão

Até 4 de janeiro, o Gramadão da Vila A será palco de apresentações, oficinas, atrações artísticas, brincadeiras para toda a família e a tão esperada presença do Papai Noel.

👉 Confira a agenda completa do Natal da Itaipu e Itaipu Parquetec no site oficial.