Encanto de Natal: Coral da Itaipu apresenta concerto especial no Gramadão da Vila A

Uma noite de encantamento musical está marcada para esta quinta-feira (11), com o emocionante Concerto de Natal do Coral da Itaipu no Gramadão da Vila A. A apresentação faz parte da programação do Natal da Família – Itaipu Mais que Energia e começa às 19h.
Um repertório emocionante e cheio de novidades
O público poderá apreciar clássicos natalinos, músicas populares brasileiras, canções religiosas e peças inéditas para o grupo, como:
✨ Misa Criolla (em espanhol)
✨ versão em português de What a Wonderful World
✨ e a poderosa Deo dicamus gratias (em latim)
Quem se apresenta?
O Coral da Itaipu reúne cerca de 40 integrantes, entre colaboradores(as) e aposentados(as) da Itaipu, brasileiros e paraguaios. A apresentação terá acompanhamento do pianista Marcelo Correa, convidados especiais e regência da maestrina Valquiria Pommé.
Próximas apresentações em Foz do Iguaçu
Anote na agenda e viva mais momentos musicais neste mês de dezembro:
-
Catedral Nossa Senhora de Guadalupe – 14/12, após a missa das 19h30
-
Paróquia São João Batista – 17/12, após a missa das 19h
-
Mercado Público Barrageiro – 18/12, às 21h
Programação completa do Natal do Gramadão
Até 4 de janeiro, o Gramadão da Vila A será palco de apresentações, oficinas, atrações artísticas, brincadeiras para toda a família e a tão esperada presença do Papai Noel.
👉 Confira a agenda completa do Natal da Itaipu e Itaipu Parquetec no site oficial.