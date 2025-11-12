Encontro em Curitiba fortalece parceria entre Deoclecio Duarte e Alexandre Curi

Empresário destacou a gestão moderna e municipalista do presidente da Assembleia Legislativa

O empresário e apresentador Deoclecio Duarte, do programa Paraná da Gente (SBT), esteve nesta terça-feira (11) em Curitiba, onde foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), deputado Alexandre Curi.

Durante o encontro, Deoclecio elogiou o modelo de gestão que tem aproximado o Legislativo das comunidades e ampliado o alcance das ações públicas em todo o Estado.

“A atuação do presidente Curi é moderna, sensível e municipalista. A Assembleia está mais próxima das pessoas e das realidades locais, o que fortalece a democracia e leva soluções concretas aos municípios”, destacou Duarte.

Curi agradeceu o reconhecimento e reforçou o caráter participativo de sua gestão à frente da ALEP. Segundo ele, o programa Assembleia Itinerante já percorreu 33 cidades, permitindo ouvir a população e prestar contas com transparência.

“Hoje temos uma Assembleia moderna, inovadora e sustentável, que devolve metade do seu orçamento ao Estado e está entre as quatro mais transparentes do Brasil”, afirmou o presidente.

Os resultados comprovam a eficiência do modelo: em 2024, a ALEP realizou a maior devolução de recursos da história, repassando R$ 620 milhões ao Governo do Estado. Os valores estão sendo aplicados em obras de pavimentação em 325 municípios, construção de 300 creches e ampliação de hospitais filantrópicos.

Entre as medidas aprovadas, Curi destacou a redução de 45% no IPVA, tornando o imposto paranaense o mais baixo do país, além da CNH gratuita para famílias com renda de até três salários mínimos e o novo Refis estadual, que reduz juros e multas em até 90% e permite o parcelamento em até 36 vezes.

Solidariedade e ação em Rio Bonito do Iguaçu

Antes da visita à capital, Deoclecio Duarte esteve em Rio Bonito do Iguaçu, onde gravou reportagem especial para o Paraná da Gente. O apresentador acompanhou as ações emergenciais do Governo do Estado e da ALEP após o tornado que devastou o município na última sexta-feira (7).

“A resposta rápida do Governo e da Assembleia foi um exemplo de sensibilidade e eficiência na gestão pública. Em momentos assim, é que se vê o valor da união de esforços e da boa política”, afirmou Duarte.

Durante a visita, ele prestou solidariedade às famílias atingidas e acompanhou a destinação de R$ 53 milhões do Fundo de Calamidade para o socorro imediato. O empresário destacou ainda o compromisso de mobilizar apoio e divulgar iniciativas voltadas à reconstrução do município e à recuperação da dignidade das famílias paranaenses afetadas.

Aliança e diálogo político

A visita também reforça o alinhamento político e o diálogo entre o PL — legenda de Deoclecio Duarte, comandada no Paraná pelo deputado federal Fernando Giacobo — e o PSD, de Alexandre Curi, que desponta como uma das principais lideranças estaduais e é cotado para disputar o Governo do Paraná.

A aproximação sinaliza uma forte aliança em construção, pautada pelo municipalismo, pela eficiência na gestão pública e pela defesa dos interesses regionais.

“O Paraná vive um novo momento, e Foz do Iguaçu precisa estar inserida nele. É hora de unir forças em favor do desenvolvimento do Estado e da representatividade da nossa região”, concluiu Deoclecio Duarte.