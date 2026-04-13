Equipe da Unioeste Conquista 3º Lugar Mundial na Shell Eco-marathon

O Grupo Cataratas de Eficiência Energética (GCEE), da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) de Foz do Iguaçu, alcançou um marco histórico para a ciência brasileira. A equipe conquistou o terceiro lugar na etapa mundial da Shell Eco-marathon, realizada em Indianápolis, nos Estados Unidos, entre os dias 7 e 11 de abril.

O evento é reconhecido como uma das maiores competições globais do setor de inovação. O desafio reúne estudantes universitários com a missão de projetar, construir e testar os veículos mais eficientes do planeta.

Veículo a Hidrogênio é Destaque na América Latina

O GCEE competiu na categoria Conceito Urbano apresentando um diferencial tecnológico de peso. O veículo desenvolvido pelos estudantes utiliza células de combustível de hidrogênio, sendo atualmente o único modelo com essa tecnologia em toda a América Latina.

A vaga inédita para a disputa internacional foi garantida após a vitória na etapa nacional no ano passado. Na classificação final nos Estados Unidos, os brasileiros garantiram o pódio ficando atrás apenas de duas equipes norte-americanas e superando dois times canadenses.

O Desafio Global da Shell Eco-marathon

A competição nasceu em 1939 a partir de uma aposta informal entre funcionários da empresa sobre quem iria mais longe com a mesma quantidade de combustível. Oficializada em 1985, na França, a maratona evoluiu para se tornar uma plataforma de fomento a soluções de energia limpa.

O programa incentiva estudantes a aplicarem na prática suas habilidades em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, reunindo mentes brilhantes em uma batalha de engenharia inovadora.

Inspeção Técnica Rigorosa

Antes de acelerar na pista, os protótipos enfrentam uma avaliação minuciosa. Os veículos passam por 164 critérios de segurança e conformidade, que incluem testes de estrutura à prova de fogo, proteção contra vazamentos e eficiência do sistema de freios. O modelo do GCEE superou as exigências e foi aprovado com sucesso nessa etapa eliminatória.

União de Talentos e Apoio Institucional

O sucesso do projeto é fruto da integração acadêmica, reunindo alunos da Unioeste e da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). O coordenador do GCEE, Fernando José Gaioto, celebrou o resultado, agradeceu a torcida e destacou a importância do suporte financeiro para a viabilidade do projeto.

A construção do protótipo Conceito Urbano 2026, movido a hidrogênio verde, é viabilizada por uma forte rede de parceiros. O projeto conta com o patrocínio de instituições como Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec, XBRI Pneus, Governo do Estado do Paraná (SETI) e Fundação Araucária, além de diversos copatrocinadores dos setores de tecnologia, biogás e inovação que acreditam no potencial da pesquisa universitária.