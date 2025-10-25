Equipe de Vela de Foz do Iguaçu Conquista Títulos Importantes no Campeonato Paranaense

Vento forte, ondas e muita superação! A equipe ICLI Velejar é Preciso, de Foz do Iguaçu, mostrou todo seu talento e garra ao conquistar seis troféus no Campeonato Paranaense de Vela, realizado nos dias 18 e 19 de outubro, em Antonina (PR).

Mesmo enfrentando condições bem diferentes das do Lago de Itaipu, os atletas iguaçuenses tiveram um desempenho exemplar.

“Vento forte, ondas e corrente marítima são desafios bem diferentes dos que enfrentamos nos treinos em Itaipu, mas a equipe se superou”, destacou Darlei Lopes, técnico da equipe.

Composta por 14 atletas, a equipe celebrou resultados expressivos que reforçam o protagonismo de Foz do Iguaçu na modalidade.

“Foi uma participação muito positiva, com conquistas que valorizam nossos velejadores e o esporte iguaçuense”, avaliou Adriano Fiori, coordenador de vela do ICLI.

O diretor de esportes do ICLI, Ezequiel, parabenizou os atletas e a comissão técnica, e agradeceu o apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu, da Secretaria Municipal de Esportes e da ITAIPU Binacional, mantenedora do projeto Velejar é Preciso.

🥇 Classificação e premiados

Bruno Amaral – 3º lugar ILCA 7

João Pedro Rocha Floriano – 9º lugar ILCA 7

Nicoly Esthefany das Chagas – 1º lugar feminino ILCA 4

Alessandro Alves Pereira – 1º lugar ILCA 4

Eduardo Batista Nunes – 2º lugar ILCA 4

Lohan Augusto Ferreira de Jesus – 3º lugar ILCA 4

Esses resultados destacam a força do projeto Velejar é Preciso, que vem formando atletas de alto nível e levando o nome de Foz do Iguaçu para os pódios estaduais e nacionais.

📞 Contato:

Adriano Fiori

Coordenador ICLI / Velejar é Preciso

CREF9/PR 012115-G/PR

WhatsApp: (45) 99909-5886