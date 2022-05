Especialização em Gestão em Saúde da UNILA seleciona tutores

O curso de especialização em Gestão em Saúde da UNILA, ofertado na modalidade de educação a distância (EaD), está selecionando tutores bolsistas para acompanhamento dos estudantes. A bolsa é de R$ 765. As inscrições podem ser feitas até dia 3 de junho. Informações completas e o link para inscrição estão disponíveis no edital PRPPG 45/2022.

Os candidatos devem possuir formação de nível superior (veja lista de cursos no edital), com experiência mínima de um ano no magistério da Educação Básica ou Educação Superior. Formação ou aperfeiçoamento em educação a distância ou uso de tecnologias voltadas a essa forma de educação são requisitos desejáveis. Os selecionados irão atuar na área de conhecimento de sua formação, como suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica junto aos estudantes.

A tutoria será exercida por até sete meses, com carga horária de 20 horas semanais em atividades realizadas em locais, horários e períodos específicos, inclusive em período noturno e nos finais de semana, de forma presencial e a distância, na UNILA e/ou nos Polos UAB (Universidade Aberta do Brasil): Foz do Iguaçu, Céu Azul, Guaraniaçu e Laranjeiras do Sul. Os selecionados deverão residir no município do Polo UAB de atuação ou em município a, no máximo, 120 km do polo.

