Evento do Brique: Feira de Trocas e Vendas Acontece Neste Dia 21 de Abril

Oportunidade imperdível para quem busca renovar objetos pessoais ou encontrar raridades. O Evento do Brique será realizado no dia 21 de abril, reunindo interessados em vender, comprar ou trocar itens novos e antigos. A iniciativa promove o consumo consciente e a economia circular, sendo um excelente ponto de encontro para a comunidade.

Como Vai Funcionar a Feira

A feira é totalmente aberta ao público e oferece um espaço democrático para negociações. Seja para desapegar de produtos que não têm mais utilidade na sua rotina ou para garimpar peças exclusivas, o ambiente é ideal para colecionadores, leitores e moradores da região.

O encontro conta com a presença e o apoio do Sebo Amadeus, uma tradicional livraria e antiquário em operação desde 2006, além do envolvimento do MIID (Movimento Internacional Integrativo do Desenvolvimento). A união dessas organizações garante um evento focado em cultura, sustentabilidade e integração social.

Serviço Completo do Evento

Para participar, basta comparecer ao endereço indicado durante o período de funcionamento. A organização preparou uma estrutura para receber os visitantes ao longo de todo o dia, facilitando as trocas e vendas de forma organizada.

Data: 21 de abril

21 de abril Horário de funcionamento: Das 8h às 18h

Das 8h às 18h Localização: Alameda Mondai, 55, Chácara Dom Emílio