Exposição “O Guardião dos Símbolos” Celebra o Legado de Dilson Paulo Alves

O cenário cultural se prepara para receber uma homenagem marcante. A exposição “O Guardião dos Símbolos: A Jornada de Dilson Paulo Alves” abre suas portas para o público, oferecendo um mergulho profundo na vida e na obra de um mestre das artes visuais.

O evento é um tributo ao legado do artista, reconhecido por sua capacidade única de transformar elementos simbólicos em fontes inesgotáveis de inspiração. Cada peça em exibição reflete a força criativa e a sensibilidade que marcaram a carreira de Dilson Paulo Alves, convidando os visitantes a um momento de celebração e memória.

Detalhes da Inauguração

A cerimônia de abertura promete reunir admiradores da arte e a comunidade local em uma noite especial. O encontro acontece nas instalações do Mercado Público Barrageiro, um espaço que já se consolida como um importante polo de fomento à cultura.

A iniciativa é uma realização conjunta da Família Paulo Alves e do Instituto Internacional Arandupy. O projeto conta ainda com o apoio institucional do próprio Mercado Público Barrageiro, reforçando o compromisso com a valorização da identidade artística.

Serviço do Evento

Local: Mercado Público Barrageiro

Mercado Público Barrageiro Data: 15 de abril

15 de abril Horário: 20h

20h Entrada: Aberta ao público