Falta menos de um mês para a 17ª Festa do Peixe Assado da Matriz São João Batista

A tradicional Festa do Peixe Assado da Matriz São João Batista, em Foz do Iguaçu, já tem data marcada. A 17ª edição do evento acontece no sábado, 21 de março, a partir das 20h30, no pátio da igreja.

Com ingressos limitados, a celebração é um dos eventos mais aguardados da comunidade durante o período da Quaresma. Os convites, no valor de R$ 100 por pessoa, já estão à venda na secretaria paroquial e com os voluntários da organização. Crianças de até cinco anos têm entrada gratuita.

Tradição de peixe à vontade e confraternização

A festa é conhecida pelo clima de harmonia e confraternização, reunindo moradores e visitantes. Cerca de 150 voluntários e parceiros trabalham nas diversas etapas do evento, desde o preparo até o atendimento ao público.

A tradição do peixe assado na churrasqueira é mantida. Os convidados recebem um prato na entrada e podem se servir à vontade em diferentes barracas, escolhendo entre as opções de tilápia, piapara, pacu e salmão, ou combinando os sabores. Cada ponto de preparo terá, em média, 50 quilos de peixe.

O cardápio também inclui acompanhamentos como arroz, pirão, salada e farofa. Bebidas como cerveja e refrigerante serão comercializadas à parte.

Um espaço de encontro e partilha

O pároco da Matriz São João Batista, padre Willian Alves, destaca o significado comunitário da iniciativa. “É um espaço de encontro e partilha. O resultado financeiro será destinado a melhorias na estrutura da igreja, fazendo com que os valores retornem diretamente à comunidade”, afirma.

A festa chega à sua 17ª edição, mas deveria estar na 19ª. A realização foi interrompida por dois anos consecutivos durante a pandemia de covid-19. Desde o retorno, a expressiva presença do público tem reafirmado o vínculo da comunidade com esta tradição.

Serviço: 17ª Festa do Peixe Assado

O que: Jantar comunitário com peixe assado à vontade

Jantar comunitário com peixe assado à vontade Data: 21 de março de 2026 (sábado)

21 de março de 2026 (sábado) Horário: A partir das 20h30

A partir das 20h30 Local: Pátio da Matriz São João Batista (Foz do Iguaçu)

Pátio da Matriz São João Batista (Foz do Iguaçu) Ingressos: R$ 100 (crianças até 5 anos não pagam)

R$ 100 (crianças até 5 anos não pagam) Pontos de venda: Secretaria paroquial e com voluntários da organização