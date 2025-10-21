Feira de Turismo de Foz do Iguaçu acontece neste final de semana no Catuaí Palladium

Evento gratuito reúne grandes atrativos turísticos e oferece programação cultural e interativa para toda a família

A Feira de Turismo de Foz do Iguaçu 2025 acontece neste final de semana, dias 25 e 26 de outubro, nas instalações do Shopping Catuaí Palladium, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo.

A programação promete dois dias intensos de atividades gratuitas, com apresentações interativas, oficinas temáticas, contação de histórias e sorteios exclusivos, destacando o que a Terra das Cataratas tem de melhor a oferecer a visitantes e moradores.

Entre os participantes confirmados estão Eco Park Foz, Dreams Park Show, Iguazú Wellness, Yup Star e Wonder Park Foz, que levarão ao público experiências imersivas e educativas.

Segundo Cheile Back, gerente de marketing do Catuaí Palladium, sediar a Feira é motivo de orgulho e reforça o papel do shopping como ponto de referência no turismo local.

“É uma honra sediar um evento desta magnitude, que dialoga diretamente com nossa vocação em receber bem turistas e visitantes ao longo de todo o ano”, destaca Cheile.

“Recentemente, o Catuaí Palladium tornou-se o shopping com a maior área de duty free entre os shoppings brasileiros, um atrativo único que só quem mora ou visita Foz do Iguaçu pode aproveitar”, completa.

🎎 Exposição “Esplendores da Seda”

Paralelamente à programação da Feira, no sábado (25/10) será inaugurada a exposição “Esplendores da Seda”, promovida pelo China National Silk Museum, em parceria com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e com apoio do Catuaí Palladium.

A mostra ficará aberta por tempo indeterminado no espaço coworking (piso L2), oferecendo uma imersão cultural imperdível ao público visitante.

🗓️ Programação da Feira de Turismo 2025

📅 Sábado | 25 de outubro

13h30 – Abertura oficial com a SMTU

14h às 14h30 – Contação de histórias e sorteio – Eco Park Foz

15h às 15h15 – Apresentação e sorteio – Wonder Park Foz

16h – Exposição de materiais de falcoaria e Fazendinha Criativa – Eco Park Foz

17h – Aula de Yoga com Aromaterapia (a partir de 12 anos) – Iguazú Wellness

📅 Domingo | 26 de outubro

14h – Abertura com SMTU

15h – Apresentação e sorteio – Wonder Park Foz

16h – Aula de Yoga Kids – Posturas de Animais da Floresta (6 a 12 anos) – Iguazú Wellness

17h – Super Eco – Jogo de cartas com animais do Eco Park Foz

19h – Contação de histórias e sorteio – Eco Park Foz

20h – Encerramento oficial com SMTU

📍 Local: Shopping Catuaí Palladium – Foz do Iguaçu

📅 Data: 25 e 26 de outubro de 2025

🎟️ Entrada gratuita

📸 Da Assessoria de Imprensa