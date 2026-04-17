Feriado de Tiradentes Impulsiona Ocupação Hoteleira em Foz do Iguaçu para 87%

O feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, promete movimentar intensamente o setor de turismo na fronteira. Uma pesquisa recente realizada pelo Sindhotéis revela que a ocupação hoteleira em Foz do Iguaçu deve atingir uma média de 87% no período de 18 a 21 de abril de 2026.

O levantamento, conduzido entre os dias 13 e 17 de abril, confirma a preferência dos viajantes pela cidade durante os feriados prolongados. Os dados consolidam o destino como uma das principais escolhas no Brasil para quem busca aliar lazer, natureza e descanso.

Categorias de Hospedagem Mais Procuradas

Os números mostram uma distribuição equilibrada na preferência dos turistas, com leve destaque para as opções que unem custo-benefício e as de alto padrão. As taxas de ocupação previstas por categoria são:

Hotéis 3 estrelas: 90% de ocupação

90% de ocupação Resorts e Hotéis 5 estrelas: 89% de ocupação

89% de ocupação Hotéis 4 estrelas: 86% de ocupação

86% de ocupação Hotéis 2 estrelas: 80% de ocupação

Força do Turismo e Impacto na Economia Local

Para o presidente do Sindhotéis, Fernando Rodrigues Dias, o excelente desempenho reafirma a força de Foz do Iguaçu como destino turístico. Ele destaca que a cidade oferece a infraestrutura ideal para quem deseja conciliar relaxamento e boas experiências de hospedagem.

O presidente ressalta que o feriado é uma oportunidade valiosa para o visitante fazer uma pausa na rotina e viajar com segurança. A cidade reúne atrativos reconhecidos mundialmente e uma rede hoteleira preparada para atender aos mais diversos perfis de público.

Dias também enfatiza que a alta procura evidencia a relevância do setor hoteleiro para a economia local. O fluxo intenso de visitantes impulsiona toda a cadeia do turismo e contribui diretamente para a geração de empregos e renda na região.

A expectativa positiva para este período reforça o cenário favorável do turismo em 2026, mantendo Foz do Iguaçu no topo da lista dos destinos mais desejados pelos brasileiros.

Nota sobre a Classificação Hoteleira

A designação de estrelas mencionada na pesquisa é figurativa, servindo apenas para fins de ilustração e similaridade com o padrão do Ministério do Turismo. A classificação oficial exige que o estabelecimento atenda a normas específicas e realize o credenciamento formal junto ao órgão federal.

Fonte: Assessoria de Comunicação Sindhotéis/IHGT (Ismael Filadelphi, Jornalista MTB PR 6539).