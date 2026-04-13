FESPOP 2026: Confira a Programação Completa e Atrações do Festival

A cidade de Santa Terezinha de Itaipu se prepara para sediar a FESPOP 2026, consolidada como o maior festival gratuito da América Latina. O evento será realizado entre os dias 7 e 10 de maio no Parque de Exposições do município, localizado na estratégica região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Além de impulsionar o turismo e os negócios locais, a festa atrai um público diversificado em busca de entretenimento de alta qualidade, unindo música, cultura e lazer em um só lugar.

Line-up: Programação de Shows por Dia

A organização do evento divulgou a grade completa de artistas que subirão ao palco principal durante as quatro noites de festa. A programação contempla os maiores destaques do sertanejo, eletrônico e forró da atualidade:

7 de maio (Quinta-feira): Gusttavo Lima e Alok

Gusttavo Lima e Alok 8 de maio (Sexta-feira): Nattan, Lauana Prado e Édson e Hudson

Nattan, Lauana Prado e Édson e Hudson 9 de maio (Sábado): Simone Mendes, Pedro Sampaio e Guilherme & Benuto

Simone Mendes, Pedro Sampaio e Guilherme & Benuto 10 de maio (Domingo): Ana Castela e Zezé Di Camargo & Luciano

Ingressos e Áreas Exclusivas

O acesso geral ao parque e aos shows da FESPOP é totalmente gratuito e possui classificação etária livre. No entanto, para o público que busca mais conforto e uma experiência premium, o festival oferece setores pagos comercializados através da plataforma oficial do evento.

A Área VIP tem ingressos a partir de R$ 98,00 e garante vista privilegiada e acesso exclusivo. Já o Camarote FESPOP, comercializado por R$ 220,00, oferece área coberta, vista frontal ao palco e serviço de open bar selecionado.

Para grupos de até 10 pessoas, o evento disponibiliza os Lounges, espaços elevados e reservados dentro do camarote, com valores que variam de R$ 6.000 a R$ 8.000. É importante destacar que a entrada no Camarote e nos Lounges é restrita para maiores de 18 anos mediante apresentação de documento oficial com foto.

Estrutura, Lazer e Gastronomia

A FESPOP 2026 vai muito além dos shows musicais. O complexo do evento contará com um parque de diversões completo, uma ampla praça de alimentação com gastronomia variada e estandes de expositores de diversos segmentos.

Para garantir a segurança e a comodidade dos visitantes, o local também disporá de um estacionamento oficial pago, com capacidade e valores detalhados pela organização. O festival é uma realização conjunta da PROVOPAR e da Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu.

Fonte: Site Oficial FESPOP