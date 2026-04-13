Festa Maína 2026: Catedral de Foz do Iguaçu Confirma 18ª Edição para Maio

A Associação Cultural e Turística da Catedral anunciou a data da 18ª edição da tradicional Festa Maína. O evento, que abre oficialmente a temporada de festejos típicos em Foz do Iguaçu, será realizado entre os dias 29 e 31 de maio de 2026, no estacionamento da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Avenida Paraná, na Vila A.

A expectativa da organização é receber milhares de visitantes, incluindo moradores de Foz do Iguaçu, cidades vizinhas e turistas da fronteira com o Paraguai e a Argentina.

Dias e Horários de Funcionamento

A programação foi estruturada para garantir o lazer das famílias durante todo o último fim de semana do mês. Na sexta-feira, dia 29 de maio, as atividades começam às 18h e seguem até a meia-noite.

Para quem deseja aproveitar o evento durante o dia, no sábado (30) e no domingo (31), os portões abrem mais cedo. A festa funcionará das 11h até a meia-noite, permitindo que o público aproveite o espaço também para o horário de almoço.

Praça de Alimentação e Atrações Culturais

Um dos grandes atrativos da Festa Maína é a sua ampla diversidade gastronômica. A praça de alimentação oferecerá pratos tradicionais como pamonha, milho verde, pinhão, quentão, cachorro-quente e pastel. O cardápio também conta com espetinhos, crepes, churros, cocada e o famoso e aguardado pão de Guadalupe.

Além da culinária, o ambiente será palco de shows musicais e apresentações de danças típicas. O público também poderá se divertir com a tradicional pescaria, o concurso de sinhazinha e prestigiar o trabalho de artesãos locais que estarão expondo e vendendo seus produtos.

História e Propósito do Evento

A primeira edição da festa ocorreu em junho de 2007, no Gramadão da Vila A, idealizada pelo então pároco Padre Claudio Inacio Guntzel, com o apoio da Itaipu Binacional e lideranças religiosas. O objetivo central sempre foi promover a integração comunitária, preservar a cultura popular e oferecer uma opção de lazer segura para a população.

A realização de um evento deste porte é fruto de um trabalho conjunto. A organização envolve comunidades, pastorais e movimentos da paróquia, além de contar com o apoio logístico e de segurança da Prefeitura Municipal, Polícia Militar, Guarda Municipal, FozTrans e Corpo de Bombeiros.

Por Que a Festa Acontece em Maio?

Inicialmente concebida como uma festa junina, a organização decidiu antecipar o evento para o mês de maio. A mudança estratégica ocorreu para não coincidir com as comemorações de São João Batista, padroeiro de Foz do Iguaçu, celebradas em junho.

A escolha por maio também possui um forte significado religioso, por ser considerado o mês Mariano. A data fortalece a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, dando uma direção humano-cristã à abertura dos festejos caipiras na cidade.