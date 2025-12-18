Festival Cervejeiro agita o fim de semana na Roda-Gigante de Foz do Iguaçu

Se você está procurando uma programação diferenciada para este fim de semana em Foz do Iguaçu, o destino certo é a Yup Star. A partir desta sexta-feira (19), a famosa roda-gigante da cidade será palco do 1º Festival Cervejeiro, um evento que promete unir boa gastronomia, música ao vivo e, claro, o melhor da produção de cerveja artesanal da região.

O evento é uma excelente oportunidade para moradores e turistas aproveitarem o clima agradável da fronteira em um dos cenários mais bonitos da cidade. A entrada é gratuita, o que torna o passeio ainda mais convidativo para famílias e grupos de amigos.

O que esperar do evento?

O festival foi planejado para celebrar a cultura cervejeira local, destacando a qualidade das microcervejarias de Foz do Iguaçu. Quem passar pelo local poderá degustar diversos estilos de chopp, desde os mais leves e refrescantes até os mais encorpados e complexos.

Além das bebidas, a estrutura contará com uma praça de alimentação variada. Food trucks estarão estacionados no local oferecendo opções que harmonizam perfeitamente com as cervejas, como hambúrgueres artesanais, petiscos e outras delícias de rua.

Programação musical e horários

Para garantir a animação, o Festival Cervejeiro terá uma agenda de shows ao vivo durante todos os dias de realização. A música fica por conta de bandas e artistas locais, valorizando a cultura da região e criando o ambiente perfeito para um happy hour ou um passeio de fim de semana.

O evento acontece nos seguintes horários:

Sexta-feira (19): Abertura oficial no final da tarde.

Abertura oficial no final da tarde. Sábado (20) e Domingo (21): Programação estendida durante a tarde e noite.

É importante lembrar que o evento ocorre na área externa da Yup Star Foz, permitindo que o público aprecie o pôr do sol e a iluminação noturna da roda-gigante, que é um espetáculo à parte.

Um impulso para o turismo e a economia local

A realização de eventos como este na região da Tríplice Fronteira reforça o potencial de Foz do Iguaçu não apenas como um destino de natureza, mas também como um polo de entretenimento e gastronomia.

O apoio à produção artesanal local movimenta a economia da cidade e oferece aos visitantes uma experiência autêntica, provando sabores que só são encontrados aqui.

Serviço

1º Festival Cervejeiro de Foz do Iguaçu

Data: 19, 20 e 21 de janeiro.

19, 20 e 21 de janeiro. Local: Yup Star Foz (Roda-Gigante).

Yup Star Foz (Roda-Gigante). Endereço: Rua Quixajuba, 363 – Parque das Três Fronteiras.

Rua Quixajuba, 363 – Parque das Três Fronteiras. Entrada: Gratuita.

Não perca a chance de brindar com uma vista incrível e apoiar os produtores locais. Reúna a galera e aproveite o fim de semana no Portal Iguaçu!