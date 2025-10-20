Festival Iguassu Inova promete movimentar Foz do Iguaçu com inovação, tecnologia e grandes nomes nacionais

De 22 a 25 de outubro, o Itaipu Parquetec será o palco da segunda edição do Festival Iguassu Inova, um dos maiores encontros de inovação, tecnologia, ciência e sustentabilidade do Sul do Brasil. Com entrada gratuita, o evento promete reunir cerca de 50 mil visitantes em quatro dias de experiências imersivas, painéis, oficinas, mostras, hackathons, rodadas de negócios e shows.
Programação repleta de inspiração e conhecimento
O festival contará com grandes nomes nacionais que vão inspirar o público com histórias de superação, criatividade e transformação:
-
Nath Finanças (22/10) — referência em educação financeira e inclusão social;
-
Wendel Bezerra (23/10) — dublador de Goku e Bob Esponja, em um bate-papo sobre arte e criatividade;
-
Átila Iamarino (23/10) — biólogo e divulgador científico, com reflexões sobre conhecimento e tecnologia;
-
Lorelay Fox (24/10) — comunicadora e drag queen, falando sobre empatia e identidade;
-
Caco Barcellos (24/10) — jornalista da TV Globo e autor de Profissão Repórter, trazendo um olhar humano sobre o jornalismo e a transformação social;
-
Lagum — encerra o evento com show gratuito no sábado (25).
Abertura oficial e mundos temáticos
A cerimônia de abertura acontece no dia 22 de outubro, às 17h, no palco Itaipu Mais que Energia, com a presença de autoridades da Itaipu Binacional, do Itaipu Parquetec e de convidados.
Durante o festival, o público poderá explorar cinco mundos temáticos:
-
Latinoware, voltado à tecnologia e software livre;
-
FIciências, com projetos estudantis e científicos;
-
Sapiens, dedicado à inovação e empreendedorismo;
-
Summit Tour, com debates e painéis inspiradores;
-
Itaipu Parquetec, integrando startups, universidades e instituições do Brasil e da América Latina.
A programação completa está disponível em www.festivaliguassuinova.com.br/programacao.
Acesso e credenciamento
Durante o evento, não será necessário credenciamento de veículos de imprensa, pois as cancelas estarão abertas ao público. O estacionamento será o mesmo para visitantes e profissionais de mídia, localizado no campo de futebol do Itaipu Parquetec.
Os veículos de comunicação podem registrar sua participação pelo link: https://l1nk.dev/nSIUb.
Serviço
Festival Iguassu Inova
📍 Local: Itaipu Parquetec – Av. Tancredo Neves, 6731 – Jardim Itaipu
📅 Data: 22 a 25 de outubro
🕒 Horários:
-
22 a 24/10 – das 8h30 às 20h
-
25/10 – das 10h às 22h
Atendimento à Imprensa
Itaipu Parquetec – (45) 98831-5729
Gisela Stern – (45) 99995-1238
Ane Horst – (45) 99158-7459
Malu Neumam – (45) 99924-2251