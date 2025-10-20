Festival Iguassu Inova promete movimentar Foz do Iguaçu com inovação, tecnologia e grandes nomes nacionais

De 22 a 25 de outubro, o Itaipu Parquetec será o palco da segunda edição do Festival Iguassu Inova, um dos maiores encontros de inovação, tecnologia, ciência e sustentabilidade do Sul do Brasil. Com entrada gratuita, o evento promete reunir cerca de 50 mil visitantes em quatro dias de experiências imersivas, painéis, oficinas, mostras, hackathons, rodadas de negócios e shows.

Programação repleta de inspiração e conhecimento

O festival contará com grandes nomes nacionais que vão inspirar o público com histórias de superação, criatividade e transformação:

Nath Finanças (22/10) — referência em educação financeira e inclusão social;

Wendel Bezerra (23/10) — dublador de Goku e Bob Esponja, em um bate-papo sobre arte e criatividade;

Átila Iamarino (23/10) — biólogo e divulgador científico, com reflexões sobre conhecimento e tecnologia;

Lorelay Fox (24/10) — comunicadora e drag queen, falando sobre empatia e identidade;

Caco Barcellos (24/10) — jornalista da TV Globo e autor de Profissão Repórter, trazendo um olhar humano sobre o jornalismo e a transformação social;

Lagum — encerra o evento com show gratuito no sábado (25).

Abertura oficial e mundos temáticos

A cerimônia de abertura acontece no dia 22 de outubro, às 17h, no palco Itaipu Mais que Energia, com a presença de autoridades da Itaipu Binacional, do Itaipu Parquetec e de convidados.

Durante o festival, o público poderá explorar cinco mundos temáticos:

Latinoware , voltado à tecnologia e software livre;

FIciências , com projetos estudantis e científicos;

Sapiens , dedicado à inovação e empreendedorismo;

Summit Tour , com debates e painéis inspiradores;

Itaipu Parquetec, integrando startups, universidades e instituições do Brasil e da América Latina.

A programação completa está disponível em www.festivaliguassuinova.com.br/programacao.

Acesso e credenciamento

Durante o evento, não será necessário credenciamento de veículos de imprensa, pois as cancelas estarão abertas ao público. O estacionamento será o mesmo para visitantes e profissionais de mídia, localizado no campo de futebol do Itaipu Parquetec.

Os veículos de comunicação podem registrar sua participação pelo link: https://l1nk.dev/nSIUb.

Serviço

Festival Iguassu Inova

📍 Local: Itaipu Parquetec – Av. Tancredo Neves, 6731 – Jardim Itaipu

📅 Data: 22 a 25 de outubro

🕒 Horários:

22 a 24/10 – das 8h30 às 20h

25/10 – das 10h às 22h

Atendimento à Imprensa

Itaipu Parquetec – (45) 98831-5729

Gisela Stern – (45) 99995-1238

Ane Horst – (45) 99158-7459

Malu Neumam – (45) 99924-2251