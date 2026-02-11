Itaipu destaca oportunidades do acordo Mercosul-União Europeia e projeta avanços para o agronegócio regional

Debate durante o Show Rural reforça o potencial de crescimento das exportações e o papel estratégico do Oeste do Paraná no comércio internacional

A Itaipu Binacional reforçou seu protagonismo no desenvolvimento regional ao promover um importante debate sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia durante o Show Rural Coopavel 2026, um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro. O encontro reuniu autoridades, especialistas e lideranças do setor para discutir os impactos e as oportunidades que o tratado pode gerar para o agronegócio e a economia regional.

O acordo é considerado um marco histórico nas relações comerciais internacionais, conectando dois dos maiores blocos econômicos do mundo, com mais de 700 milhões de habitantes e um Produto Interno Bruto combinado superior a US$ 22 trilhões. A expectativa é que o tratado elimine ou reduza tarifas em mais de 90% do comércio bilateral, ampliando significativamente o acesso de produtos brasileiros ao mercado europeu.

Agronegócio do Oeste do Paraná deve ganhar competitividade global

O Oeste do Paraná, uma das regiões mais produtivas do país, surge como um dos principais beneficiados com a nova parceria comercial. O fortalecimento das exportações de carnes, grãos e produtos agroindustriais deve impulsionar a economia regional e ampliar a presença brasileira no mercado internacional.

Além disso, investimentos em infraestrutura, energia e inovação vêm sendo realizados para preparar o setor produtivo para atender às exigências do mercado europeu, conhecido por seus altos padrões de qualidade, sustentabilidade e eficiência logística. Essas melhorias contribuem diretamente para reduzir custos e aumentar a competitividade dos produtores.

Mais de 5 mil produtos brasileiros terão acesso ampliado ao mercado europeu

O acordo prevê a eliminação de tarifas para milhares de produtos brasileiros, criando novas oportunidades para a indústria e o agronegócio. O processo de abertura ocorrerá de forma gradual, permitindo que produtores e empresas se adaptem às novas condições e ampliem sua capacidade de exportação.

Além do aumento das exportações, o tratado também fortalece a inserção do Brasil em cadeias globais de valor, abrindo espaço para produtos com maior valor agregado e incentivando a industrialização e a inovação no setor produtivo.

Agricultura familiar e cooperativismo ganham destaque no novo cenário

Outro ponto importante discutido no evento foi o papel da agricultura familiar e das cooperativas no novo contexto internacional. O modelo cooperativista, especialmente forte no Paraná, tem sido essencial para organizar pequenos e médios produtores, permitindo acesso a mercados globais e aumentando a geração de renda e empregos.

O acordo também preserva áreas estratégicas da agricultura familiar e cria novas oportunidades de exportação para produtos como café, frutas e alimentos industrializados, fortalecendo o desenvolvimento sustentável e a inclusão produtiva.

Itaipu reforça compromisso com o desenvolvimento regional

A atuação da Itaipu Binacional tem sido fundamental para preparar a região para esse novo cenário econômico. Investimentos em infraestrutura rural, energia renovável e apoio tecnológico contribuem para modernizar o setor agrícola e ampliar sua capacidade competitiva.

O debate realizado durante o Show Rural evidencia que o acordo Mercosul-União Europeia representa uma oportunidade histórica para o crescimento econômico do Oeste do Paraná e de toda a região da Tríplice Fronteira, consolidando o Brasil como um dos principais fornecedores globais de alimentos e produtos agroindustriais.

Com o fortalecimento da infraestrutura, da inovação e da organização produtiva, o agronegócio regional se posiciona de forma estratégica para aproveitar as novas oportunidades e impulsionar o desenvolvimento econômico nos próximos anos.