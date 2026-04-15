Festival Vila Viva: Mutirão Sustentável e Cultura Movimentam a Vila C Neste Sábado

A Associação de Moradores da Vila C Velha, em Foz do Iguaçu, recebe neste sábado (18) o Festival Vila Viva: Mão na Massa e Cultura Comunitária. O evento gratuito une consciência ambiental e arte em uma programação voltada para toda a família, das 9h às 18h.

A iniciativa tem como foco a revitalização do entorno do espaço comunitário, promovendo a integração dos moradores por meio de ações práticas e atrações culturais diversificadas.

Revitalização e Sustentabilidade na Prática

O grande destaque do mutirão será a implantação de uma mini agrofloresta na região. Essa ação ambiental será acompanhada por intervenções visuais, incluindo sessões de grafitagem ao vivo nos muros da associação.

A ideia do festival nasceu durante as aulas práticas do curso de Permacultura e Sustentabilidade. A mobilização ganhou força rapidamente ao unir a comunidade local e artistas independentes para a construção coletiva deste encontro.

Programação Cultural e Economia Criativa

As atividades principais ocorrem das 9h às 15h, seguidas por um momento de confraternização que se estende até as 18h. O público poderá aproveitar uma agenda variada que inclui:

Sessão de cinema infantil

Exposição de artesanato local

Apresentações de discotecagem

Roda de samba

Os produtos artesanais em exposição são fruto do trabalho das alunas do projeto Rumos Cidadania Criativa. Além do foco ambiental, com turmas voltadas para hortas, compostagem e gastronomia, o projeto também oferece oficinas de artes manuais, costura criativa e patchwork no local.

Realização e Apoio Institucional

O Festival Vila Viva é organizado pelo Projeto Rumos Cidadania Criativa em parceria com o coletivo Cine Verde em Bici.

A ação conta com o apoio da Itaipu Binacional, que viabiliza oficinas gratuitas de formação em economia criativa. O objetivo central dessa parceria é capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social em diversas regiões da cidade.

Serviço do Evento

O que é: Festival Vila Viva: Mão na Massa e Cultura Comunitária Data: 18 de abril (sábado) Horário: Das 9h às 15h (programação principal) e até as 18h (confraternização) Local: Associação de Moradores da Vila C Velha Endereço: Rua Vila Velha, 48, Itaipu C, Foz do Iguaçu Entrada: Gratuita e aberta à comunidade.