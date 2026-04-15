Festival Vila Viva: Mutirão Sustentável e Cultura Movimentam a Vila C Neste Sábado

A Associação de Moradores da Vila C Velha, em Foz do Iguaçu, recebe neste sábado (18) o Festival Vila Viva: Mão na Massa e Cultura Comunitária. O evento gratuito une consciência ambiental e arte em uma programação voltada para toda a família, das 9h às 18h.
A iniciativa tem como foco a revitalização do entorno do espaço comunitário, promovendo a integração dos moradores por meio de ações práticas e atrações culturais diversificadas.
Revitalização e Sustentabilidade na Prática
O grande destaque do mutirão será a implantação de uma mini agrofloresta na região. Essa ação ambiental será acompanhada por intervenções visuais, incluindo sessões de grafitagem ao vivo nos muros da associação.
A ideia do festival nasceu durante as aulas práticas do curso de Permacultura e Sustentabilidade. A mobilização ganhou força rapidamente ao unir a comunidade local e artistas independentes para a construção coletiva deste encontro.
Programação Cultural e Economia Criativa
As atividades principais ocorrem das 9h às 15h, seguidas por um momento de confraternização que se estende até as 18h. O público poderá aproveitar uma agenda variada que inclui:
- Sessão de cinema infantil
- Exposição de artesanato local
- Apresentações de discotecagem
- Roda de samba
Os produtos artesanais em exposição são fruto do trabalho das alunas do projeto Rumos Cidadania Criativa. Além do foco ambiental, com turmas voltadas para hortas, compostagem e gastronomia, o projeto também oferece oficinas de artes manuais, costura criativa e patchwork no local.
Realização e Apoio Institucional
O Festival Vila Viva é organizado pelo Projeto Rumos Cidadania Criativa em parceria com o coletivo Cine Verde em Bici.
A ação conta com o apoio da Itaipu Binacional, que viabiliza oficinas gratuitas de formação em economia criativa. O objetivo central dessa parceria é capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social em diversas regiões da cidade.
Serviço do Evento
O que é: Festival Vila Viva: Mão na Massa e Cultura Comunitária Data: 18 de abril (sábado) Horário: Das 9h às 15h (programação principal) e até as 18h (confraternização) Local: Associação de Moradores da Vila C Velha Endereço: Rua Vila Velha, 48, Itaipu C, Foz do Iguaçu Entrada: Gratuita e aberta à comunidade.