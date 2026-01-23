Foz do Iguaçu aposta na FITUR 2026 para atrair turistas europeus e consolidar destino internacional

Comitiva iguaçuense integra estande da Embratur em Madri, aproveitando o momento histórico de recorde no turismo brasileiro para fechar novos negócios na Europa.

Foz do Iguaçu desembarcou com protagonismo em Madri para a Feira Internacional de Turismo (FITUR) 2026, um dos eventos mais relevantes do calendário global do setor. Iniciada nesta quarta-feira (21), a feira serve como palco estratégico para o Destino Iguaçu ampliar sua visibilidade no disputado mercado europeu.

A participação ocorre em um cenário de otimismo para o setor. O Brasil celebra números históricos, tendo encerrado 2025 com a marca de 9,3 milhões de turistas internacionais. Esse fluxo positivo fortalece a imagem do país no exterior e cria um ambiente propício para que destinos consolidados, como Foz, garantam novas parcerias comerciais.

Presença estratégica no estande brasileiro

O Destino Iguaçu ocupa lugar de destaque dentro do espaço da Embratur, que conta com 315 metros quadrados e abriga quase 40 marcas e destinos nacionais. A estrutura foi pensada para refletir a diversidade e o potencial de crescimento do turismo brasileiro.

Liderando a delegação, o Secretário Municipal de Turismo, Jin Bruno Petrycoski, tem a missão de reforçar o posicionamento da cidade como um dos principais cartões-postais de natureza do mundo. A estratégia é clara: utilizar a vitrine da FITUR para estreitar o relacionamento com grandes operadores e agentes de viagens da Europa, convertendo o interesse internacional em fluxo real de visitantes para a região.

Foco na atração do turista europeu

A presença na capital espanhola não é apenas institucional. Para a gestão municipal, a feira é uma ferramenta de negócios essencial. O objetivo é garantir que o crescimento do turismo nacional impacte diretamente a economia iguaçuense, atraindo um perfil de turista que valoriza a natureza e a infraestrutura de qualidade que a cidade oferece.

O estande do Brasil abriu as atividades com discursos que exaltam o momento de alta do setor. Para Foz do Iguaçu, isso representa a oportunidade de apresentar novidades, renovar contatos e assegurar que a cidade permaneça no topo da lista de desejos dos viajantes internacionais que buscam a América do Sul.