Foz do Iguaçu capacita todos os educadores da rede em Inteligência Artificial até 2026

Programa vai capacitar mais de 4.200 profissionais até 2026, colocando a cidade entre as referências nacionais em inovação pedagógica e transformação digital

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED) e da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Modernização Digital (STIM), está à frente de uma das iniciativas mais inovadoras do país: o Letramento em Inteligência Artificial Generativa, ação estratégica do programa Foz na Palma da Mão, que consolida a transformação digital do município.

O projeto tem como meta capacitar 100% dos mais de 4.200 profissionais da rede municipal de ensino até junho de 2026, formando educadores aptos a utilizar ferramentas de Inteligência Artificial (IA) de forma criativa, ética e pedagógica no cotidiano escolar.

“Estamos preparando nossos professores para um novo tempo, em que a Inteligência Artificial é aliada da aprendizagem e da inclusão. Foz do Iguaçu vive uma transformação digital que coloca o ser humano no centro da inovação”, destacou a secretária municipal de Educação, Silvana Garcia.

Formação inovadora e prática

As formações estão sendo realizadas na UAB Parquetec e mobilizam profissionais de diversas unidades escolares da cidade. O conteúdo aborda desde fundamentos da IA até a aplicação prática das ferramentas generativas, como suporte pedagógico e instrumento de criatividade em sala de aula.

A previsão é de que, até dezembro de 2025, todos os educadores dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estejam formados e utilizando recursos de IA Generativa em suas práticas diárias.

O programa promove uma verdadeira mudança de mentalidade na educação pública, incentivando o uso responsável da tecnologia e o desenvolvimento de competências digitais essenciais para o século XXI.

Foz é referência nacional em IA aplicada ao setor público

Com cerca de 15% dos mais de 7.000 servidores municipais já capacitados em IA Generativa, Foz do Iguaçu se consolida como referência nacional em letramento digital e gestão pública inteligente.

“O Governo 5.0 é aquele que coloca a tecnologia a serviço da vida. O letramento digital em Inteligência Artificial fortalece essa visão, tornando Foz do Iguaçu uma cidade mais empática, inovadora e preparada para o futuro”, afirmou o secretário de Tecnologia, Inovação e Modernização Digital, Luiz Teixeira.

A iniciativa reforça o protagonismo de Foz do Iguaçu na integração entre educação, inovação e tecnologia, e inspira outras cidades a adotarem políticas públicas voltadas à governança digital humanizada, onde a tecnologia serve como instrumento de aprendizagem, cidadania e desenvolvimento sustentável.

