Foz do Iguaçu conquista Selo Ouro do Sebrae e se destaca como referência nacional no apoio ao empreendedor

Reconhecimento coloca a cidade entre os melhores atendimentos do Brasil e fortalece o ambiente de negócios e desenvolvimento econômico local

Foz do Iguaçu alcançou um importante reconhecimento nacional ao conquistar o Selo Ouro de Referência em Atendimento concedido pelo Sebrae, uma das mais relevantes certificações do país voltadas ao apoio de micro e pequenos empreendedores. A conquista reforça o papel estratégico da cidade no fortalecimento do empreendedorismo e na criação de um ambiente favorável ao crescimento de novos negócios.

O selo é resultado da excelência no trabalho realizado pela Central do Empreendedor, que tem se consolidado como um ponto de apoio essencial para empresários que desejam abrir, regularizar ou expandir suas atividades. O reconhecimento evidencia a qualidade dos serviços prestados, a eficiência no atendimento e o compromisso com soluções práticas e eficazes voltadas ao desenvolvimento empresarial.

Atendimento humanizado e suporte qualificado impulsionam reconhecimento

A certificação é concedida com base em uma avaliação rigorosa que considera diversos critérios, como qualidade do atendimento, estrutura, agilidade, capacitação da equipe e uso de ferramentas modernas de suporte ao empreendedor. O resultado obtido por Foz do Iguaçu demonstra o alto nível de organização e comprometimento com o crescimento dos pequenos negócios locais.

Além da eficiência técnica, o diferencial está no atendimento humanizado e personalizado, que busca compreender as necessidades individuais de cada empreendedor. Esse modelo fortalece a confiança e contribui diretamente para o sucesso de empresas em diferentes estágios de desenvolvimento.

Fortalecimento do ecossistema empreendedor e geração de oportunidades

A conquista do Selo Ouro reforça o compromisso do município com o incentivo ao empreendedorismo como ferramenta de desenvolvimento econômico e geração de empregos. A Central do Empreendedor atua como um elo fundamental entre o poder público e a iniciativa privada, oferecendo orientação, suporte técnico e soluções que facilitam a criação e expansão de negócios.

Esse reconhecimento posiciona Foz do Iguaçu como referência nacional em políticas de incentivo ao empreendedorismo, tornando a cidade ainda mais atrativa para novos investimentos e iniciativas empresariais.

Cidade se consolida como ambiente favorável para novos negócios

O destaque nacional reforça o avanço de Foz do Iguaçu como um dos principais polos de desenvolvimento da região sul e da Tríplice Fronteira. A cidade vem ampliando sua atuação não apenas no turismo e na logística, mas também na criação de um ecossistema empreendedor sólido e competitivo.

Com iniciativas voltadas à qualificação, orientação e suporte ao empresário, Foz do Iguaçu fortalece sua posição como um ambiente seguro e promissor para quem deseja empreender, investir e crescer.