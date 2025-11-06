Foz do Iguaçu é palco do Encontro Nacional das Agências do Trabalhador e Assembleia do Fonset

Evento reúne autoridades de todo o país e destaca protagonismo do Paraná nas políticas públicas de emprego e renda

Foz do Iguaçu se consolida, nesta semana, como o centro das discussões nacionais sobre políticas públicas de trabalho, emprego e renda. Até esta sexta-feira (7), o Hotel Rafain sedia o Encontro Nacional das Agências do Trabalhador e a 147ª Assembleia Geral Ordinária do Fórum Nacional de Secretários do Trabalho (Fonset). O evento reúne gestores públicos, autoridades e representantes do setor produtivo de diversas regiões do Brasil.

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito de Foz do Iguaçu, general Joaquim Silva e Luna, do secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Paulo Rogério do Carmo, além de secretários estaduais do Trabalho e membros do Fonset.

Integração e fortalecimento das políticas públicas

Durante a solenidade, o prefeito Silva e Luna destacou o papel estratégico de Foz do Iguaçu como anfitriã do encontro.

“Sediar um evento grandioso como este é de suma importância para o desenvolvimento do nosso Estado. Sabemos que este é um momento de transformação e integração de políticas públicas, que busca o fortalecimento da rede estadual de emprego e renda. Em Foz do Iguaçu, nossa Agência do Trabalhador tem sido exemplo de bons resultados, eficiência e acolhimento nos atendimentos”, afirmou o prefeito.

A programação teve início na quarta-feira (5) com o Encontro Estadual “Protagonistas do Trabalho”, promovido pelo Governo do Paraná. A atividade marcou o início oficial das discussões e alinhou ações estratégicas entre as agências do trabalhador e os gestores públicos, com foco em fortalecer a empregabilidade e ampliar a qualificação profissional no país.

Troca de experiências e inovação

O secretário estadual Paulo Rogério do Carmo ressaltou que o evento é essencial para modernizar os serviços oferecidos pelas agências.

“Esses encontros são plataformas essenciais para aprimorarmos a gestão do trabalho, tanto em nível estadual quanto nacional. A troca de conhecimentos e a definição de metas conjuntas são fundamentais para garantir que os serviços de intermediação de mão de obra atendam de forma assertiva às demandas do mercado e dos cidadãos”, destacou o secretário.

Agenda nacional em Foz do Iguaçu

A programação segue até sexta-feira (7) e inclui painéis, mesas-redondas e assembleias sobre temas como o futuro do emprego, inovação nas agências do trabalhador, economia digital e capacitação profissional.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Agricultura, Edinardo Aguiar, também enfatizou a relevância do evento.

“Temos aqui representantes de mais de uma centena de cidades com agências do trabalhador. É importante destacar o trabalho da equipe do secretário Do Carmo, que tem conduzido uma gestão comprometida, oferecendo estrutura e apoio para fortalecer um serviço essencial: aproximar as pessoas da dignidade de ter um trabalho formal”, afirmou.

As atualizações e conteúdos do evento podem ser acompanhados pelos canais oficiais da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná.