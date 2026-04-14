Foz do Iguaçu lança novos canais para solicitação de reparos na iluminação pública e promete atendimento em até 48 horas

A Prefeitura de Foz do Iguaçu passou a oferecer novos canais para que a população solicite reparos na iluminação pública. A iniciativa tem como objetivo agilizar o atendimento e facilitar o contato direto entre os moradores e o setor responsável pela manutenção.
Com a normalização dos serviços, a administração municipal estabeleceu como meta resolver as ocorrências em até 48 horas, prazo que pode variar conforme a complexidade de cada caso.
Solicitação pode ser feita pela internet
Agora, os moradores podem registrar pedidos de forma simples e rápida pela internet. Para isso, basta acessar o site oficial da Prefeitura (www.pmfi.pr.gov.br) e localizar o banner com a mensagem: “Tem lâmpada queimada na sua rua?”.
Ao clicar no link, o cidadão é direcionado a um formulário digital, onde deve informar:
- Dados pessoais
- Endereço completo da ocorrência
- Tipo de problema
Entre os serviços disponíveis estão:
- Troca de lâmpadas queimadas
- Reparo de luzes que piscam ou oscilam
- Ajuste de luminárias acesas durante o dia
- Registro de furtos de cabos ou equipamentos
Após o envio, a solicitação é encaminhada automaticamente para a equipe técnica responsável.
Atendimento também por telefone
Além do sistema online, a população pode solicitar manutenção por telefone. Os atendimentos são realizados pelos números:
- (45) 3521-1704
- (45) 3521-1709
Atualmente, oito equipes atuam diariamente nas ruas para garantir a manutenção da iluminação pública em toda a cidade.
Segundo a Prefeitura, essa força-tarefa foi responsável por eliminar uma demanda reprimida de 1.152 solicitações acumuladas, geradas durante o período de transição para a nova empresa responsável pelos serviços, a Eletromil.
Nova empresa assume com foco em agilidade
A empresa Eletromil assumiu recentemente o contrato de manutenção da iluminação pública no município, com o compromisso de manter a agilidade nos atendimentos e cumprir os prazos estabelecidos.
A expectativa é que o novo modelo de operação traga mais eficiência e reduza o tempo de espera para resolução dos problemas.
Foz pode ter sistema inteligente de iluminação
Além das ações imediatas, a Prefeitura também estuda a implantação de um sistema inteligente de iluminação pública.
Uma comissão especial foi criada para avaliar tecnologias que permitam o monitoramento remoto das luminárias em ruas e praças. A proposta busca:
- Reduzir custos operacionais
- Aumentar a eficiência energética
- Melhorar a gestão da iluminação urbana
Se implantado, o sistema deve representar um avanço importante na modernização da infraestrutura da cidade.