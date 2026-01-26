Foz do Iguaçu registra queda histórica de mais de 90% nos casos de dengue

Foz do Iguaçu encerrou 2025 com uma redução histórica nos casos de dengue, segundo dados da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Foram registrados 1.031 casos confirmados ao longo do ano, contra 14.683 em 2024, representando uma queda de aproximadamente 93% no total de casos.

Essa queda também foi observada nas notificações gerais e nas internações por dengue no município, o que reflete os impactos positivos das ações de prevenção e controle.

O resultado é atribuído a um conjunto de estratégias adotadas ao longo do ano, incluindo:

a implantação do método Wolbachia , que usa mosquitos Aedes aegypti com uma bactéria que impede a transmissão da dengue e outras arboviroses;

visitas domiciliares e mutirões de limpeza para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti;

campanhas permanentes de conscientização da população;

e monitoramento epidemiológico contínuo para respostas mais rápidas a novos casos.

O método Wolbachia, aplicado com apoio de instituições como a Fiocruz, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, tem sido destacado como uma das principais inovações no combate às arboviroses.

Este resultado coloca Foz do Iguaçu com o menor número de casos dos últimos sete anos, mostrando a efetividade das ações integradas de saúde pública no município.