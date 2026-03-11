Foz do Iguaçu sedia 3º Simpósio Internacional de Segurança no Atendimento ao Turista

Foz do Iguaçu, Paraná, será o palco do 3º Simpósio Internacional de Segurança no Atendimento ao Turista (SISAT 2026), de 27 a 30 de abril de 2026. O evento reunirá autoridades, forças de segurança e especialistas de diversos países para debater estratégias de proteção ao visitante e cooperação internacional.

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As inscrições para o simpósio, que tem apoio da ABIH Oeste Paraná, já estão abertas e são gratuitas, com vagas limitadas.

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Evento promove cooperação internacional para turismo seguro

Organizado pela Polícia Militar do Paraná em parceria com as Secretarias de Estado da Segurança Pública e do Turismo, o SISAT 2026 tem como objetivo principal promover a troca de experiências e o compartilhamento de boas práticas entre nações e instituições. A meta é construir destinos turísticos mais seguros e preparados para o futuro.

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Na edição anterior, o simpósio contou com 61 delegações internacionais, representando continentes como Europa, Ásia e as Américas, além de participantes de vários estados brasileiros. O público foi composto por profissionais de polícias, guardas municipais e instituições ligadas ao setor.

Carlos Silva, vice-presidente regional da ABIH Oeste Paraná, enfatiza a importância da união de esforços entre entidades do turismo, empresas e órgãos públicos. “A segurança é um elemento fundamental para o turismo. Quando diferentes instituições e países se reúnem para discutir o tema, toda a cadeia do turismo se fortalece”, afirma.

Para ele, sediar um evento de alcance internacional em Foz do Iguaçu é de grande relevância para a hotelaria e para o destino como um todo, pois contribui para fortalecer um ambiente de confiança para os viajantes.

Programação focada em integração e tecnologia

A agenda do SISAT 2026 inclui palestras, painéis, workshops e mesas-redondas. Os debates abordarão temas como segurança integrada, inteligência, aplicação de tecnologia, gestão de riscos e a experiência do turista.

O major Lima, coordenador-geral do 3º SISAT, destaca que o foco do evento está no compartilhamento de experiências e na conexão entre profissionais. “Essa troca é fundamental para aprimorar os trabalhos e fortalecer a segurança no atendimento ao turista como prioridade”, explica.

A realização do simpósio em Foz do Iguaçu reforça o papel da cidade como um destino turístico internacional e um espaço de articulação para políticas de turismo seguro. Conforme apontado pela ONU, a segurança é um dos principais fatores que impulsionam o setor no mundo.

Serviço

3º Simpósio Internacional de Segurança no Atendimento ao Turista (SISAT 2026)

Data: 27 a 30 de abril de 2026

27 a 30 de abril de 2026 Local: Recanto Cataratas Resort | Avenida Costa e Silva, 3500 – Foz do Iguaçu/PR Início | SISAT

Recanto Cataratas Resort | Avenida Costa e Silva, 3500 – Foz do Iguaçu/PR Inscrições gratuitas (vagas limitadas): Site oficial do evento

Site oficial do evento Mais informações: (45) 99993-5445 | simpsegturista@gmail.com