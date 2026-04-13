Foz do Iguaçu Sedia 8º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano em Abril

A cidade de Foz do Iguaçu se prepara para receber um dos maiores eventos do setor de energias renováveis da América Latina. Entre os dias 14 e 16 de abril de 2026, o Bourbon Cataratas Resort será o palco do 8º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano.

O encontro reunirá especialistas, pesquisadores e empresas para debater o futuro da transição energética no país. O tema central desta edição destaca o biometano com o lema de um produto bem feito, suficiente e bem distribuído.

Inovação e Tecnologia na Prática

Durante os três dias de evento, os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto as inovações que estão transformando o mercado. A programação inclui a exposição de tecnologias aplicadas diretamente em equipamentos pesados, como caminhões e máquinas agrícolas.

O objetivo é demonstrar a viabilidade e a força do biometano como um biocombustível estratégico para o Brasil. O espaço também servirá como uma vitrine para novas soluções voltadas a toda a cadeia produtiva do biogás, conectando pesquisa acadêmica e aplicação comercial.

Programação Extensa e Presença Internacional

A oitava edição do fórum projeta números expressivos para o turismo de negócios na fronteira. A organização confirmou a presença de mais de 800 participantes, incluindo representantes de 16 países, o que consolida a importância global do encontro.

A grade de conteúdo oferece quase 50 horas de atividades imersivas. O cronograma é composto por nove painéis temáticos que abordarão desde políticas públicas e mercado de certificados até a mobilidade sustentável e novos investimentos no setor.

Serviço e Credenciamento

O evento é voltado para profissionais da área, investidores e interessados em sustentabilidade. As informações detalhadas sobre os painéis e o acesso aos ingressos estão disponíveis no site oficial biogasebiometano.com.br.

Veículos de comunicação e jornalistas interessados na cobertura presencial podem realizar o credenciamento e agendar entrevistas diretamente com a assessoria de imprensa oficial do fórum.