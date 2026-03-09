Foz do Iguaçu sedia congresso nacional de contabilidade e celebra 30 anos do GBrasil

Foz do Iguaçu se torna a capital da contabilidade de alto desempenho entre 18 e 21 de março, ao receber o 62º Congresso do GBrasil, o maior grupo de empresas contábeis do Brasil. O evento, que celebra três décadas da aliança, reunirá 150 líderes do setor de todo o país no Bourbon Cataratas Resort para uma imersão em gestão, inovação e troca de experiências.

A escolha da cidade como sede é um reconhecimento à De Paula Contadores, empresa anfitriã do congresso, que abrirá suas portas para visitas técnicas. O grupo GBrasil nasceu com o propósito de elevar o padrão da gestão contábil nacional, unindo empresas familiares que, em muitos casos, estão em sua terceira geração.

Imersão técnica e troca de boas práticas

A programação prática começa no dia 18 de março, com visitas técnicas às unidades da De Paula Contadores. O objetivo é que os associados conheçam de perto a estrutura e as estratégias de gestão que tornaram a empresa uma referência.

No dia 19, a agenda técnica ganha força com palestras e workshops. Destaques incluem o consultor Wendel Fernandes, que abordará “Recrutamento & Seleção”, e a dupla Igor Sixel e Cintia Paixão, que trarão o tema “Relacionamento com colaboradores, qualidade de vida no trabalho e valorização profissional”.

William Malta, arquiteto de expansão estratégica, falará sobre “Geração de ideias inovadoras”, seguido de uma dinâmica prática para que os congressistas apliquem as dicas em seus negócios.

Case de sucesso: remuneração variável que engaja

Um dos momentos mais aguardados ocorre no terceiro dia, com o case sobre a política de remuneração variável da De Paula Contadores. Conduzido por Elizangela de Paula Kuhn, presidente do GBrasil, o painel revelará os segredos de uma gestão focada em resultados que molda a cultura da empresa há quase 20 anos.

“O GBrasil nasceu com esse carimbo de compartilhamento para que todos cresçam e tenham as melhores práticas de gestão. Trazer empresários do Brasil inteiro para Foz, ao celebrarmos 30 anos, consolida nosso propósito de união”, destaca Elizangela.

A programação técnica segue com debates sobre mudanças tributárias, com Maurício Gatti e Carlos Átila, e estratégias para gestão de riscos, com Fábio Barbosa. O dia se encerra com um talk show sobre acolhimento e satisfação do cliente, conduzido por Jorge Miguel.

Livro histórico e baile marcam celebração de 30 anos

O encerramento do congresso será marcado pela emoção do resgate histórico. No dia 21 de março, data exata da fundação do grupo, será lançado o livro institucional “30 Anos de GBrasil”, escrito pelas jornalistas Izabelle Ferrari e Eloisa Dall Pozzo.

A obra traz entrevistas com fundadores e ex-presidentes, imortalizando a visão de pioneiros como Ivan Carlos Gatti, que fundou o grupo em 1996, e Célio Faria de Paula. “É um registro necessário para honrar quem começou e inspirar quem está chegando agora à frente dessas grandes empresas”, afirma a presidente Elizangela.

As celebrações culminam com um baile formal que reunirá associados e autoridades da classe contábil brasileira, fechando com chave de ouro uma trajetória de três décadas.

A força do GBrasil em números

O congresso em Foz reflete o peso do grupo na economia nacional. Atualmente, as empresas do GBrasil atendem:

Mais de 15 mil clientes pessoa jurídica , incluindo 570 multinacionais.

, incluindo 570 multinacionais. Cerca de 12 mil pessoas físicas anualmente.

anualmente. Contam com uma força de trabalho de aproximadamente 2,8 mil colaboradores.

Liderado por Elizangela de Paula Kuhn — a primeira mulher e a primeira presidente de fora de uma capital a comandar o grupo — o GBrasil reafirma em Foz sua missão de modernizar a contabilidade brasileira através da colaboração e excelência técnica.

Crédito fotográfico: Acervo GBrasil

Assessoria de imprensa: Silvana Canal | Contato: (45) 99971-8013 | Foz do Iguaçu – março de 2026