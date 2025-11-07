Foz do Iguaçu sedia o 37º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, reunindo gestores de todo o país

Evento debate o futuro do SUS e consolida Foz como referência nacional em inovação e gestão pública em saúde

De 11 a 14 de novembro de 2025, Foz do Iguaçu será palco do 37º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (COSEMS/PR), um dos mais importantes encontros da saúde pública brasileira. A solenidade de abertura acontece no dia 11 de novembro, às 19h, no Bourbon Cataratas Thermas Eco Resort do Iguaçu.

Com o tema “Municípios Inteligentes, Saúde Eficiente: Desafios e Perspectivas para o Futuro do SUS no Paraná”, o congresso reunirá gestores, técnicos, pesquisadores e representantes das esferas municipal, estadual e federal de saúde, em um grande fórum de debates sobre o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e os caminhos para a inovação na gestão pública.

Foz do Iguaçu no centro das discussões nacionais

A escolha de Foz do Iguaçu como cidade-sede reflete seu papel estratégico como polo de integração regional e referência em políticas públicas e inovação em saúde. Além de promover discussões de alto nível, o evento movimenta a economia local, impulsionando o turismo, a hotelaria, a gastronomia e o comércio, com a presença de representantes dos 399 municípios paranaenses e delegações de 18 estados brasileiros.

“É uma honra para Foz do Iguaçu sediar um evento dessa magnitude. Receber o congresso do COSEMS é uma forma de valorizar o trabalho que temos desenvolvido em nossa rede municipal e de projetar o nome da cidade no cenário nacional da saúde pública”, destacou o secretário municipal de Saúde, Fábio de Mello.

Programação e temas em destaque

Durante os quatro dias de programação, o congresso promoverá painéis, mesas-redondas, oficinas e apresentações de experiências exitosas, abordando temas fundamentais como:

Inovação tecnológica na gestão pública;

Sustentabilidade e financiamento do SUS ;

Regionalização dos serviços de saúde ;

Fortalecimento da atenção primária.

Momento histórico para a saúde de Foz

O evento ocorre em um período especial para a saúde municipal, marcado pela chegada da Carreta da Saúde, que permanecerá em Foz do Iguaçu de 11 de novembro a 10 de dezembro, oferecendo mais de 2.600 consultas oftalmológicas e 1.000 cirurgias de catarata.

A iniciativa integra o programa “Agora tem Especialistas”, do Ministério da Saúde, e simboliza o forte apoio dos governos estadual e federal à gestão municipal.

Foz reafirma protagonismo em políticas públicas

O 37º Congresso do COSEMS/PR reforça o papel de Foz do Iguaçu como referência em integração regional, inovação e fortalecimento do SUS, consolidando o município como exemplo de gestão pública eficiente e humanizada.