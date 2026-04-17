Foz do Iguaçu Sedia o 3º Simpósio Internacional de Segurança no Atendimento ao Turista (SISAT 2026)

Foz do Iguaçu, um dos destinos brasileiros mais procurados por estrangeiros, se prepara para receber a terceira edição do Simpósio Internacional de Segurança no Atendimento ao Turista (SISAT). O evento ocorrerá entre os dias 27 e 30 de abril de 2026, no Recanto Cataratas Resort, consolidando a cidade como referência global na proteção e acolhimento de visitantes.

Promovido pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, o encontro tem como missão central conectar autoridades governamentais, especialistas do setor e profissionais de segurança pública. O objetivo é promover o intercâmbio de experiências aplicáveis em destinos de grande fluxo, elevando o padrão de cuidado com os viajantes nacionais e internacionais.

Gestão de Crises e Prevenção em Foco

A programação do SISAT 2026 foi desenhada para entregar uma visão multissetorial dos desafios atuais do turismo. Durante os quatro dias de evento, os participantes terão acesso a painéis temáticos, palestras e workshops práticos focados na realidade do setor.

Os debates abordarão temas essenciais, como a prevenção de crimes em áreas turísticas, o gerenciamento de crises e a segurança em grandes eventos. A cooperação internacional e interinstitucional será o eixo central das discussões, reforçando que a união de diferentes órgãos é fundamental para garantir a tranquilidade nos destinos turísticos.

Inscrições Gratuitas e Público-Alvo

O simpósio é voltado para profissionais de segurança, gestores públicos e instituições dedicadas ao aprimoramento do turismo. As inscrições são totalmente gratuitas e as vagas são limitadas

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. Os interessados devem garantir a participação exclusivamente pelo site oficial do evento.

Para a região trinacional, sediar um encontro desta magnitude reforça seu posicionamento como um polo seguro e preparado. A integração entre as forças de segurança e o trade turístico atua como um forte diferencial competitivo no cenário global, atraindo cada vez mais visitantes com a garantia de uma experiência protegida.

Serviço

Evento: 3º Simpósio Internacional de Segurança no Atendimento ao Turista (SISAT) Data: 27 a 30 de abril de 2026 Local: Recanto Cataratas Resort, Foz do Iguaçu (PR) Inscrições: www.simposiosat.com Créditos: Texto por Silvana Canal MKT e fotos do auditório por Kiko Sierich