Foz do Iguaçu sediará o maior evento científico de turismo do Brasil e reforça protagonismo internacional

Fórum Internacional de Turismo do Iguassu reunirá pesquisadores, profissionais e especialistas para debater o futuro do setor e o impacto da inteligência artificial

Foz do Iguaçu se prepara para receber um dos mais importantes eventos científicos do turismo no país, consolidando ainda mais sua posição como referência nacional e internacional no setor. A cidade será sede da 20ª edição do Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, que acontecerá entre os dias 10 e 12 de junho de 2026, reunindo estudantes, pesquisadores, professores e profissionais do turismo de diversas regiões.

O evento ocorrerá paralelamente ao Festival Internacional de Turismo Cataratas, fortalecendo ainda mais o calendário estratégico da cidade e ampliando sua visibilidade no cenário acadêmico e profissional do turismo.

Inteligência artificial e transformação digital serão temas centrais

Nesta edição, o fórum terá como tema principal “Transformação digital e inteligência artificial: o futuro das profissões e destinos turísticos”, refletindo as profundas mudanças tecnológicas que vêm impactando o setor em todo o mundo.

Os participantes poderão apresentar trabalhos científicos em 14 áreas temáticas que conectam o turismo a diferentes campos, como meio ambiente, patrimônio cultural, inovação e gestão de destinos. Além disso, profissionais do mercado também poderão compartilhar experiências práticas, promovendo a integração entre teoria e realidade do setor.

Os melhores trabalhos serão premiados e publicados oficialmente, contribuindo para a disseminação de conhecimento e o fortalecimento da pesquisa científica aplicada ao turismo.

Integração entre universidade e mercado fortalece o desenvolvimento do setor

O fórum é organizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos, em parceria com importantes instituições de ensino superior. A programação incluirá apresentações científicas, palestras, mesas-redondas e debates que abordarão os desafios e oportunidades do turismo moderno.

As apresentações acadêmicas acontecerão em uma das principais universidades da cidade, enquanto as atividades principais e a abertura oficial serão realizadas em um dos maiores centros de eventos da região, oferecendo estrutura adequada para receber participantes de todo o país.

Evento reforça Foz do Iguaçu como referência nacional em turismo

A realização do maior evento científico de turismo do Brasil em Foz do Iguaçu reforça o posicionamento estratégico da cidade como um dos principais destinos turísticos e centros de conhecimento do setor no país.

Além de impulsionar a produção científica, o fórum contribui para o desenvolvimento econômico, fortalece a qualificação profissional e amplia a visibilidade da cidade no cenário nacional e internacional.

Com a participação de especialistas, pesquisadores e lideranças do setor, o evento consolida Foz do Iguaçu como um polo de inovação, conhecimento e desenvolvimento turístico, projetando novas oportunidades para o futuro da região.