Fronteira de Foz registra movimento histórico: mais de 36 mil travessias até as 10h

Nesta quinta-feira (20), a fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte da Amizade, viveu um fluxo recorde nas primeiras horas da manhã. Dados parciais divulgados até as 10h apontam que mais de 36 mil travessias foram registradas entre pedestres e veículos.

Fluxo de pedestres impressiona

No lado das travessias a pé, 2.512 pessoas entraram no Brasil até as 10h, enquanto 23.185 cruzaram em direção ao Paraguai — número significativamente maior do que o registrado em dias anteriores. A movimentação antecipada reforça a tendência de grande procura pelas compras, especialmente no comércio de Ciudad del Este, neste momento de promoções intensas.

Tráfego intenso de veículos

Junto ao movimento de pedestres, a Ponte da Amizade também registrou um tráfego intenso de veículos: 16.710 carros entraram no Brasil e 13.180 seguiram para o Paraguai até as 10h. Esses números já superam boa parte do fluxo verificado em dias comuns e indicam que o volume total do dia pode estabelecer um novo recorde.

Motivadores da alta circulação

Especialistas e autoridades atribuem o recorde a uma combinação de fatores:

Promoções em Ciudad del Este: ofertas agressivas nas lojas paraguaias atraíram uma multidão logo nas primeiras horas do dia. Feriado prolongado: muitos brasileiros aproveitam o momento para cruzar a fronteira e fazer compras intensificadas. Preparação logística: há expectativa de que o fluxo total mantenha-se alto, com picos até o fim da tarde.

Orientações à população

Com o grande volume, autoridades locais alertam para a necessidade de paciência e recomendam que quem precisa atravessar apenas para tráfego ou trabalho evite os horários de pico. Para quem tem interesse em compras, a dica é planejar a travessia fora dos momentos mais críticos, quando a ponte deve registrar retenções mais intensas.

Impacto para Foz do Iguaçu

Econômico : o movimento expressivo reforça a força comercial da tríplice fronteira. O Brasil, especialmente Foz, vê novamente a Ponte da Amizade como via estratégica para o comércio varejista.

Turístico : a alta circulação atrai não apenas compradores, mas também visitantes que aproveitam para conhecer a região.

Logístico: o tráfego intenso exige coordenação entre órgãos de fiscalização e trânsito, além de medidas para garantir segurança e fluidez.

Perspectivas para o futuro

Se a tendência se mantiver nos próximos dias, este evento pode entrar para a história como um dos mais movimentados na fronteira entre Brasil e Paraguai. Com a expectativa de novas promoções e o potencial de mais turistas, Foz do Iguaçu pode registrar não apenas recordes pontuais, mas também reforçar sua posição estratégica como polo de compras e trânsito internacional.