Frota de Foz do Iguaçu ganha mais cinco ônibus zero km com ar-condicionado

A partir desta terça-feira (24 de fevereiro), os usuários do transporte público de Foz do Iguaçu contam com mais conforto e modernidade. A Viação Santa Clara (VISAC), operadora do sistema, incorporou cinco novos ônibus zero quilômetro equipados com ar-condicionado à frota municipal.

A entrega dos veículos ocorreu na última segunda-feira (23), em cerimônia na garagem da empresa, com a presença de autoridades municipais, incluindo o prefeito General Joaquim Silva e Luna e o diretor-superintendente do Foztrans, Maxwuell Lucena de Moraes.

Conforto e tecnologia a bordo

Os novos modelos, com capacidade para 80 passageiros, foram adquiridos para substituir veículos antigos sem climatização. Eles chegam trazendo uma série de melhorias para a experiência do usuário:

Além do ar-condicionado, os ônibus estão equipados com câmeras de segurança, wi-fi gratuito e entradas USB para recarga de dispositivos móveis durante o trajeto.

A acessibilidade também foi priorizada. Os veículos contam com sistemas de informação em braile, mensagens de voz para solicitação de parada e 20% dos assentos são reservados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Modernização constante da frota

Com essa nova aquisição, a frota operada pela VISAC em Foz do Iguaçu atinge um novo patamar de qualidade. Agora, dos 108 ônibus em circulação, 95 são climatizados – o que representa 88% do total, superando em 8% a exigência mínima contratual com o Foztrans.

O gestor da VISAC, Maurício Borges, recebeu as autoridades e reforçou o compromisso da empresa com a modernização contínua do serviço. Desde que assumiu a operação em 2022, a empresa tem investido na renovação da frota, incluindo veículos articulados para os corredores de maior demanda e micro-ônibus para trajetos menores.

A cerimônia também contou com a presença do vice-prefeito Ricardo Nascimento, do presidente da Câmara de Vereadores, Paulo de Brito, e dos vereadores Ranieri Marchioro, Cabo Cassol, Soldado Fruet e Valentina Rocha.

Para mais informações sobre linhas, horários e serviços, os usuários podem consultar o site oficial da VISAC ou entrar em contato pelo WhatsApp disponibilizado pela empresa.