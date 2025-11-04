Governo do Pará entrega Vila COP construída com recursos da Itaipu Binacional para a COP30

Complexo de hospedagem com 405 suítes reforça a infraestrutura de Belém antecipando a conferência sobre mudanças climáticas

O Governo do Estado do Pará entregou nesta segunda-feira (3 de novembro de 2025) o moderno complexo hoteleiro Vila COP, construído com apoio e recursos da Itaipu Binacional, para atender à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30), que ocorrerá em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro. Itaipu+2DOL – Diário Online+2

🏨 Estrutura e investimento

O complexo ocupa cerca de 19 000 m² e é composto por seis blocos — cinco voltados à hospedagem e um dedicado a serviços de apoio (restaurante, café, academia, salas de reunião, áreas de convivência) — totalizando 405 suítes modernas. Agência Pará+2Vvale+2

O aporte da Itaipu Binacional para a obra foi de aproximadamente R$ 200 milhões. Vvale+1

Após a COP30, o complexo será convertido em centro administrativo estadual, evitando ociosidade da estrutura. Agência Pará+1

🎯 Localização estratégica e legado

O local está situado em ponto estratégico de Belém, na Avenida Brigadeiro Protásio, próximo ao hangar e ao Parque da Cidade — nas imediações da zona do evento da COP30. DOL – Diário Online

Além disso, a obra gerou cerca de 450 empregos diretos na fase de construção. Agência Pará+1

A Itaipu Binacional destaca que esse investimento faz parte de um pacote maior de aproximadamente R$ 1,3 bilhão em obras e iniciativas socioambientais no Pará, como parques lineares, mercados públicos revitalizados, coleta seletiva, entre outros. H2FOZ

🔍 Relevância para a região e interligação com Foz do Iguaçu

Embora a entrega da Vila COP ocorra no Pará, trata-se de um bom exemplo do impacto regional que os investimentos da Itaipu têm — e que reverberam também para regiões como a de Foz do Iguaçu, na trí-fronteira.

