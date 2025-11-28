Governo do Paraná entrega casa própria para 83 famílias em Siqueira Campos

A manhã desta sexta feira foi marcada por emoção e sentimento de conquista em Siqueira Campos. O sonho da casa própria finalmente se tornou realidade para 83 famílias que receberam as chaves de suas novas residências. O momento foi celebrado com abraços, sorrisos e a sensação de que um novo capítulo começa a ser escrito na vida de cada morador contemplado.

As casas fazem parte do Residencial Valle da Fartura, um projeto que representa mais do que paredes e telhado. Para muitos, é sinônimo de dignidade, segurança e a oportunidade de construir memórias em um lar definitivo. Cada família pôde contar com subsídios e condições especiais que facilitaram o acesso ao imóvel, tornando possível aquilo que antes parecia distante.

Durante o evento, o governador Ratinho Junior destacou a importância de investir em moradia e lembrou que o propósito maior de ações como essa é transformar vidas. Segundo ele, garantir um endereço fixo significa oferecer estabilidade, fortalecer vínculos familiares e estimular o desenvolvimento da cidade.

Além da entrega das casas, novos investimentos foram anunciados para o município, como obras de pavimentação, melhorias no saneamento básico e aquisição de maquinários. Esses projetos pretendem impulsionar ainda mais o crescimento local e ampliar a qualidade de vida da população.

Entre os beneficiados, a alegria era visível. Algumas famílias já faziam planos para decorar os ambientes, enquanto outras se emocionavam ao imaginar seus filhos correndo pelo quintal. Foi um dia que ficará para sempre na memória dos moradores de Siqueira Campos, marcado por esperança e recomeço.