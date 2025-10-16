Grupo Escoteiro Líbano Brasileiro leva solidariedade e diversão ao Dia das Crianças em Foz do Iguaçu

O Grupo Escoteiro Líbano Brasileiro de Foz do Iguaçu marcou presença na celebração do Dia das Crianças, realizada no último sábado (11), no bairro Bela Vista, região da Vila C.
A ação, que há 12 anos reúne e alegra mais de 100 crianças da comunidade, é organizada por Maria da Cunha, Maria Vieira e Maria Gomes — e neste ano contou com o apoio especial dos escoteiros, que levaram brincadeiras, atividades e o verdadeiro espírito de solidariedade e serviço à comunidade.
💛 Alegria e união comunitária
Durante toda a tarde, as crianças participaram de gincanas, pintura facial e receberam doces e refrigerantes, com a ajuda dos jovens integrantes do grupo escoteiro.
A parceria garantiu um clima de diversão, amizade e integração, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e o movimento escoteiro.
“O escotismo é guiado por três pilares: o dever para com Deus, o dever para com os outros e o dever para consigo mesmo. Estar aqui hoje, servindo e levando alegria para essas crianças, é viver esses princípios na prática”, destacou Abir Dayekh, integrante do Grupo Escoteiro Líbano Brasileiro.
💬 Tradição e emoção
As organizadoras, que há mais de uma década dedicam tempo e amor à realização do evento, comemoraram mais uma edição de sucesso:
“Cada ano é uma emoção diferente. Ver as crianças felizes, correndo e se divertindo, é a recompensa de todo o nosso esforço”, afirmou Maria da Cunha.
“São doze anos de dedicação, e é lindo ver como a comunidade se une por uma causa tão bonita. O apoio do grupo escoteiro foi essencial”, completou Maria Vieira, emocionada.
“O Dia das Crianças é sempre especial. A gente faz tudo com muito carinho para que cada criança se sinta lembrada e amada”, finalizou Maria Gomes.
🌟 O verdadeiro sentido do Dia das Crianças
Com a união das organizadoras, dos voluntários e do Grupo Escoteiro Líbano Brasileiro, a celebração reafirmou o verdadeiro espírito do Dia das Crianças:
compartilhar alegria, solidariedade e amor ao próximo.
O evento segue como um exemplo inspirador de ação comunitária e cidadania, mostrando como gestos simples podem transformar o dia de muitas famílias em momentos de felicidade e esperança.