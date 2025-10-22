Inovação em Foz: Itaipu Parquetec e vereadores unem forças pelo futuro da cidade

O futuro de uma cidade se constrói com inovação, ciência e tecnologia. E é exatamente com esse propósito que os vereadores de Foz do Iguaçu estreitaram laços com o Itaipu Parquetec, em uma visita institucional marcada por diálogo, ideias e possibilidades transformadoras para o município.

Durante o encontro, os parlamentares puderam conhecer de perto projetos que impulsionam a transição energética, a sustentabilidade e o desenvolvimento tecnológico, pilares essenciais para o crescimento de uma cidade inteligente e preparada para o amanhã.

O superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, destacou que o objetivo é unir conhecimento, recursos e vontade política para transformar boas ideias em soluções reais para Foz do Iguaçu.

“Queremos atuar em várias frentes, levando inovação para onde ela realmente faz a diferença: na vida das pessoas”, reforçou.

Já o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Debrito (PL), enfatizou a importância dessa parceria:

“Foz precisa aproveitar o potencial do Parquetec. Temos ali um verdadeiro polo de inovação, com projetos incríveis já em andamento. É hora de somar forças e transformar esse conhecimento em benefícios concretos para a cidade.”

A visita reforçou o compromisso dos vereadores com o desenvolvimento sustentável e o avanço tecnológico de Foz do Iguaçu, fortalecendo uma parceria estratégica que promete gerar impacto positivo por muitos anos.

Fonte: Câmara Foz.