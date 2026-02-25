Inscrições para curso gratuito de motorista de ônibus da VISAC encerram nesta sexta

As inscrições para a edição 2026 do curso “Desenvolvendo Condutores”, oferecido pela VISAC – Viação Santa Clara, operadora do transporte público de Foz do Iguaçu, se encerram nesta sexta-feira, 27 de fevereiro.
Os interessados em se capacitar para a profissão de motorista de ônibus devem se inscrever com urgência através do formulário online disponível no site da empresa.
Oportunidade com 100 vagas divididas por gênero
Nesta edição, o curso oferece 100 vagas gratuitas, com uma distribuição equilibrada: 50 vagas para homens e 50 vagas para mulheres. Os selecionados serão divididos em duas turmas, uma no período da tarde e outra no período da noite.
Os candidatos aprovados serão contatados diretamente pela VISAC. As aulas estão previstas para começarem no dia 2 de março, na sede da empresa.
Requisitos para participação
Para se candidatar, é necessário atender aos seguintes critérios:
- Ter mais de 21 anos de idade.
- Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D.
- Ou estar em processo de transição das categorias B (carro) ou C (caminhão) para a categoria D, mesmo sem experiência prévia na condução de veículos pesados.
Conteúdo da capacitação
O curso tem como objetivo preparar homens e mulheres para uma nova profissão, focando principalmente na condução de ônibus do transporte público, mas também habilitando para dirigir micro-ônibus, caminhões e outros veículos pesados.
A formação será mista, com:
- Aulas teóricas sobre atendimento ao cliente, legislação de trânsito, primeiros socorros e condução eficiente.
- Aulas práticas realizadas nos próprios ônibus da frota da VISAC, garantindo um treinamento realista.
Ao final do curso, os participantes estarão aptos a conduzir veículos com capacidade para mais de oito passageiros e poderão prosseguir com a alteração oficial da CNH para a categoria D.
Serviço: Curso Desenvolvendo Condutores 2026
- O que: Curso gratuito para formação de motoristas de ônibus.
- Empresa: VISAC – Viação Santa Clara.
- Inscrições: Até 27/02 (sexta-feira).
- Como se inscrever: Preencher o formulário em visac.com.br/formulario-inscricao.
- Início das aulas: 2 de março de 2026.
- Vagas: 100 (50 para homens, 50 para mulheres).
- Turnos: Tarde e Noite.
- Mais informações: (45) 3027-9017 ou (45) 99970-0104.