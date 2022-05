Inscrições para o Enem 2022 estão abertas até 21 de maio

Nota do exame é critério de avaliação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), forma de ingresso de estudantes brasileiros na UNILA.

Já estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. A nota do exame é o principal critério de avaliação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), forma de ingresso na UNILA e nas principais universidades públicas brasileiras. A inscrição deve ser realizada na Página do Participante, até o dia 21 de maio. O exame será aplicado nos dias 13 e 20 novembro, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

A taxa de inscrição é de R$ 85. Entre as novidades do Edital do Enem 2022, destaca-se a forma de pagamento por PIX e cartão de crédito, além do tradicional boleto — Guia de Recolhimento da União (GRU). O pagamento da taxa de inscrição do exame destina-se ao participante que não solicitou ou não obteve a isenção da taxa de inscrição. Os interessados em fazer o Enem 2022 que adquiriram isenção da taxa devem realizar a inscrição na Página do Participante, mas não precisam efetuar o pagamento para confirmar a participação.

Inscrição

No momento da inscrição, o participante precisa informar o número do CPF e a data de nascimento. Os dados devem ser iguais aos cadastrados na Receita Federal, para não inviabilizar a correspondência entre as informações. O Inep não aceitará inscrição com CPF em situação irregular na Receita Federal.

Atendimento

O participante que precisar de atendimento especializado deve realizar a solicitação no momento da inscrição e anexar a documentação que comprove a necessidade do atendimento. Será oferecido recurso para participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, deficit de atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, gestante, lactante, idoso e/ou pessoa com outra condição específica.

Na documentação comprobatória, é necessário constar o nome completo do participante; o diagnóstico emitido pelo profissional de saúde competente, com a Classificação Internacional de Doença (CID 10); e a assinatura e identificação do profissional, com o registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

O participante que solicitar tempo adicional precisa justificar, no laudo médico, de forma expressa, o motivo da solicitação de acessibilidade. No caso de lactante, a certidão de nascimento da criança, com idade inferior ou igual a um ano, deverá ser anexada na Página do Participante.

Nome social

Outra novidade do edital do Enem 2022 é em relação ao tratamento por nome social. Agora, o participante que se identifica e quer ser reconhecido socialmente pela sua identidade de gênero e que já tem o respectivo nome cadastrado na Receita Federal será identificado pelo nome social no momento da inscrição. Contudo, será necessário confirmá-lo na Página do Participante, entre os dias 23 e 28 de junho.

Já aqueles que querem ser identificados pelo nome social e não têm o respectivo nome cadastrado na Receita deverão realizar a solicitação de tratamento após a inscrição, no período de 23 a 28 de junho, também pela Página do Participante. Para esse procedimento, será necessário apresentar os seguintes documentos de comprovação das condições que o motivam: foto atual, nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem uso de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); e cópia digitalizada, frente e verso, de um dos documentos de identificação oficiais com foto, válido. Documentos enviados fora do prazo ou externos à Página do Participante não serão aceitos. Toda a documentação deverá ser anexada e enviada em formato PDF, PNG ou JPG, com tamanho máximo de 2 MB.

Com informações do Inep

Créditos: UNILA.