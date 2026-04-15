IPTU 2026 em Foz do Iguaçu: Vencimento da Cota Única com 10% de Desconto Termina Nesta Quarta (15)

Os contribuintes de Foz do Iguaçu têm até esta quarta-feira, 15 de abril, para garantir o desconto de 10% no pagamento à vista do IPTU Digital 2026. Na mesma data, também ocorre o vencimento da primeira parcela para quem optar por dividir o tributo.

Neste ano, o município contabiliza mais de 157 mil imóveis tributados. A gestão do imposto foi modernizada para facilitar o acesso, permitindo que o cidadão resolva as pendências diretamente pelo celular ou computador.

Como Acessar e Pagar o Carnê Digital

A emissão da guia é totalmente online. Basta acessar o site oficial da Prefeitura de Foz do Iguaçu (pmfi.pr.gov.br) e ter em mãos o número de inscrição do imóvel.

No sistema, o proprietário escolhe entre quitar o valor total com desconto ou parcelar o imposto em até nove vezes. O pagamento pode ser realizado copiando o código para o aplicativo do seu banco de preferência ou imprimindo o documento.

Atendimento Presencial e Suporte Online

Para quem precisa de auxílio, o município disponibiliza canais de atendimento remoto e presencial:

Suporte Digital: Dúvidas e solicitações podem ser enviadas por WhatsApp ou Telegram pelo número (45) 98402-3239.

Dúvidas e solicitações podem ser enviadas por WhatsApp ou Telegram pelo número (45) 98402-3239. Secretaria de Finanças: Atendimento presencial na Avenida Juscelino Kubitschek, 337, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h.

Atendimento presencial na Avenida Juscelino Kubitschek, 337, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h. Poupatempo: Localizado no piso G3 do Cataratas JL Shopping, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Calendário de Vencimentos do IPTU 2026

Para os contribuintes que escolherem o parcelamento, é fundamental acompanhar o cronograma oficial para evitar multas. Confira as datas:

Cota única (10% de desconto) e 1ª parcela: 15 de abril de 2026

15 de abril de 2026 2ª parcela: 15 de maio de 2026

15 de maio de 2026 3ª parcela: 15 de junho de 2026

15 de junho de 2026 4ª parcela: 15 de julho de 2026

15 de julho de 2026 5ª parcela: 17 de agosto de 2026

17 de agosto de 2026 6ª parcela: 15 de setembro de 2026

15 de setembro de 2026 7ª parcela: 15 de outubro de 2026

15 de outubro de 2026 8ª parcela: 16 de novembro de 2026

16 de novembro de 2026 9ª parcela: 15 de dezembro de 2026

Regras de Isenção e Taxa de Lixo

Uma das principais inovações deste ano é a isenção automática do imposto para idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência que impossibilite o trabalho. Para ter direito, é necessário possuir apenas um imóvel, renda familiar de até três salários mínimos e cadastro ativo no CadÚnico.

Se o benefício não for aplicado automaticamente, o proprietário deve formalizar o pedido durante os meses de maio e junho. Além disso, as isenções concedidas em 2025 tiveram sua validade ampliada para até dez anos, reduzindo a burocracia.

Vale destacar que a isenção se aplica apenas ao imposto territorial. A Taxa de Coleta de Lixo permanece obrigatória para todos os imóveis, conforme determina a legislação municipal.