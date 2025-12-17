Itaipu Binacional adquire mais de 400 hectares para comunidades indígenas no Oeste do PR

A Itaipu Binacional deu um passo histórico na reparação e apoio aos povos originários do Oeste do Paraná. A empresa anunciou a aquisição de mais de 400 hectares de terras destinadas a comunidades indígenas da região, reforçando seu compromisso socioambiental e com os direitos humanos.

Essa iniciativa faz parte de um esforço contínuo para garantir segurança territorial e melhores condições de vida para as famílias Avá-Guarani, que historicamente habitam a região de influência da usina.

Um marco na reparação histórica

A compra dessas terras não é apenas uma transação imobiliária; é um ato de justiça. Durante a construção da hidrelétrica, muitas comunidades foram deslocadas. Agora, a atual gestão da Itaipu prioriza o diálogo e a ação concreta para mitigar esses impactos passados.

Os mais de 400 hectares adquiridos serão fundamentais para:

Segurança Alimentar: Espaço para plantio e cultivo tradicional.

Espaço para plantio e cultivo tradicional. Preservação Cultural: Território garantido para a prática de rituais e costumes.

Território garantido para a prática de rituais e costumes. Habitação Digna: Fim da insegurança de viver em áreas provisórias ou de risco.

Onde ficam as novas áreas?

As terras adquiridas estão localizadas em pontos estratégicos do Oeste do Paraná, visando atender às demandas mais urgentes das comunidades locais. O processo de escolha das áreas envolveu estudos técnicos e, principalmente, a escuta ativa das lideranças indígenas para entender suas necessidades reais.

Compromisso com a sustentabilidade

Além da questão fundiária, a Itaipu Binacional integra essas ações ao seu programa de sustentabilidade. Garantir que as comunidades indígenas tenham onde viver e plantar contribui diretamente para a preservação da biodiversidade local, uma vez que os povos originários são, reconhecidamente, os melhores guardiões das florestas e dos rios.

“A terra é a base da vida para o povo Avá-Guarani. Sem ela, não há cultura, não há saúde e não há futuro.”

Próximos passos

A aquisição é apenas o começo. A Itaipu, em parceria com órgãos federais como a FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas, acompanhará o processo de regularização e assentamento das famílias. O objetivo é transformar essas áreas em modelos de aldeias sustentáveis, com acesso a água potável, energia e infraestrutura básica.

Essa ação reafirma o papel da Itaipu não apenas como geradora de energia, mas como um motor de desenvolvimento social e inclusivo para toda a região da Bacia do Paraná 3.