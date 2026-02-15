Itaipu conquista prêmio nacional e se destaca como referência em ética e governança pública

Reconhecimento da Presidência da República reforça compromisso da usina com integridade, diversidade e boas práticas institucionais

A Itaipu Binacional conquistou o primeiro lugar em um dos mais importantes prêmios nacionais voltados à gestão pública, consolidando sua posição como referência em ética, governança e responsabilidade institucional no Brasil. O reconhecimento foi concedido durante a 11ª edição do Concurso de Boas Práticas na Gestão da Ética, promovido pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

A premiação destacou iniciativas desenvolvidas pela usina voltadas à promoção da integridade, da diversidade e da inclusão dentro da organização, reforçando o papel da instituição como modelo de gestão pública responsável e comprometida com valores éticos.

Projeto premiado fortalece diversidade e inclusão dentro da instituição

O prêmio foi concedido com base em uma iniciativa estratégica focada na estruturação de diretrizes voltadas à diversidade, equidade e inclusão. A ação envolveu um amplo diagnóstico institucional, incluindo pesquisas internas, análise de dados e escuta ativa de colaboradores, estagiários, aprendizes e trabalhadores terceirizados.

Esse processo permitiu compreender melhor o perfil dos profissionais que atuam na instituição, além de identificar pontos estratégicos para fortalecer políticas internas de inclusão, respeito e segurança organizacional. A iniciativa também contribuiu para ampliar a transparência e aprimorar a gestão baseada em evidências e boas práticas.

Reconhecimento reforça papel estratégico da Itaipu no cenário nacional

A conquista posiciona a Itaipu como uma das principais referências em governança ética dentro da administração pública brasileira. O reconhecimento evidencia o compromisso da instituição com a construção de um ambiente organizacional mais justo, seguro e alinhado com princípios modernos de gestão.

Além disso, o prêmio reforça o impacto positivo das políticas institucionais voltadas ao respeito às diferenças, à valorização da diversidade e à promoção de um ambiente profissional mais inclusivo e equilibrado.

Itaipu amplia protagonismo além da geração de energia

Conhecida mundialmente por sua capacidade de geração de energia, a Itaipu também tem se destacado por suas iniciativas voltadas ao desenvolvimento social, ambiental e institucional. O reconhecimento nacional fortalece ainda mais sua imagem como uma empresa pública moderna, comprometida com a transparência, a responsabilidade e a inovação em gestão.

A premiação também projeta Foz do Iguaçu e a região como referência nacional não apenas em infraestrutura energética, mas também em excelência administrativa e boas práticas institucionais.

A cerimônia oficial de premiação será realizada em Brasília, reunindo instituições públicas de todo o país que se destacaram na promoção da ética e da integridade na gestão pública.